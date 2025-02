Carnevale, occhi puntati sui carri. Si aprono gli uscioni: prima sfilata

Si parte. Oggi Foiano dà il via al suo attesissimo e partecipato Carnevale 2025 che per 5 domeniche animerà il borgo della Valdichiana. Si tratta della 486esima edizione del Carnevale che lo elegge, così, il più antico d’Italia. L’inaugurazione è fissata in piazza Matteotti alle ore 11. Si parte con la Parata Valdichiana Disney, uno spettacolo ispirato alla favola di Encanto, che trasporterà grandi e piccini in un mondo di colori e meraviglia. Un viaggio tra fiabe e personaggi fantastici per dare il via al Carnevale con un tocco di magia. A seguire ci sarà la "Parata Strampalata" di Ruggero Asnago, esplosione di creatività e allegria, con le creazioni realizzate dai bambini delle scuole di Foiano e non solo. Poi il momento ufficiale: il sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci, insieme al presidente del Carnevale Andrea Capannelli, al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani taglieranno il nastro insieme alle icone della festa: Re Giocondo e la sua regina, la Zinfa Rosa. L’ordine di estrazione per l’uscita dei carri ha premiato i Nottambuli che apriranno con il carro "Liberi dal dominio", seguiranno gli Azzurri con il loro "Canto d’amore". Il terzo cantiere a presentarsi al cospetto dei visitatori sarà quello dei Rustici intitolato" Alla ricerca del canto perduto", mentre sarà Bombolo a presentarsi per quarto quest’anno con il carro "Sul filo del rasoio".

L’attesa per l’apertura degli "uscioni" dei cantieri è massima. Le gigantesche opere in cartapesta si sveleranno per la prima volta al pubblico e alle ore 14.30 la sfilata avrà inizio da Piazza Matteotti attraversando il centro storico della città. Ieri, intanto si sono aprte le mostre in programma nell’edizione di quest’anno. In sala Carbonaia c’è "Foiano disegnata" di Ale Giorgini illustratore e designer italiano di successo a cui è stata affidata la grafica della manifestazione del 2025. Nella Galleria Furio del Furia è esposto invece il "Viaggio nel tempo" di Vittoria Coppola in collaborazione con il Comitato del Carnevale e i 4 Cantieri. Un viaggio nell’arte e nella storia anche con le visite guidate, che partiranno dalle 10 di oggi, alla scoperta del centro storico, della Chiesa Museo della Fraternita e del Circuito Robbiano. Anche per questa edzione non mancheranno i DJ internazionali. Si tratta di tre grandi nomi della scena musicale elettronica che animeranno le serate con Alex Neri, fondatore dei Planet Funk e icona della house italiana. Poi Fargetta, storico protagonista della dance anni ’90, che farà scatenare il pubblico con i suoi successi e infine Ricky Le Roy, leggenda della techno, porterà il suo sound unico a Foiano. Torna anche l’appuntamento con "Avanti coi Carri Show", il programma televisivo dedicato al Carnevale di Foiano, che trasmetterà i momenti più emozionanti delle sfilate e degli eventi, permettendo al pubblico di vivere l’atmosfera del Carnevale anche a distanza. Rinnovata anche l’apprezzata iniziativa dei cooking show, che offrirà ai visitatori l’occasione di assistere a dimostrazioni culinarie dal vivo e degustare piatti della tradizione toscana e non solo.