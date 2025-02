Carnevale, lo spettacolo prosegue. Si va verso la domenica dei record

Il Carnevale di Foiano della Chiana entra nel vivo con il terzo corso mascherato, pronto a colorare il borgo toscano in occasione della sua 486 esima edizione. È tutto pronto, infatti, per dare inizio a questa terza domenica di festa, con un programma ricco di eventi e novità.

Il weekend carnevalesco è iniziato venerdì 21 con la Carnival Réunion, un incontro di musicisti di diverse generazioni per una serata di musica all’interno della Galleria Furio Del Furia. Gli appuntamenti proseguono oggi con una serie di iniziative coinvolgenti. Dalle 9 alle 13 l’annullo filatelico speciale del Carnevale. Alle 11 il racconto "Un po’ di storia e tanta fantasia" di Enzo Ferraro nella sala del Carnevale. Alla stessa ora, ma all’esterno, il raduno nazionale delle Harley Davidson con i motociclisti in maschera. Dalle 12 alle 18, nella Piazza della Collegiata, il soft air e le esibizioni con prove gratuite. Nell’area Estra-Fantasia la parata Disney alle 15 metterà in scena lo spettacolo "Pinocchio e il Paese dei Balocchi" con giochi a premi, popcorn e zucchero filato per bambini. Appuntamento alle 16 con lo spettacolo di danza aerea e fuoco a cura di Dam Danza, mentre, alle 16:30 in Viale Umberto Primo l’atteso show tradizionale spagnolo "Grupo Sardinero Ulises" con lancio di gadget e caramelle. Ma non finisce qui: nell’area street-food Coop, ci sarà il cooking show a cura dell’Istituto Angelo Vegni di Cortona.

Per le vie del centro, immancabile la sfilata dei carri allegorici dei quattro cantieri in gara, che quest’anno si sfidano con "Canto d’amore", Azzurri; "Sul filo del rasoio", Bombolo; "Liberi dal dominio", Nottambuli; "Alla ricerca del canto perduto", Rustici. A rendere ancora più spettacolare la giornata ci sarà la famosa Scoriandolata da Guinness, un momento iconico del Carnevale che colora il cielo di Foiano con una pioggia di coriandoli. Alle 18, in piazza Matteotti, tutti pronti a scatenarsi in pista con il dj set di Ricky Le Roy, storico protagonista delle consolle più importanti d’Italia.

Il programma poi, si arricchisce, come ogni domenica, con iniziative collaterali pensate per tutti i gusti. Ad aumentare l’offerta culturale, in particolare, saranno due esposizioni imperdibili. La mostra di Ale Giorgini, l’illustratore di fama internazionale, che presenta un progetto speciale legato alla comunicazione del Comune di Foiano della Chiana. Ma la vera novità di quest’anno è la mostra dei vestiti storici: un’esposizione dedicata ai costumi.

Come le scorse due domeniche, che hanno registrato uno straordinario numero di presenze, anche per questa volta si attende una partecipazione massiccia. "Siamo a metà del viaggio e già si preannuncia un’edizione da record, con tantissime persone che hanno scelto di vivere l’energia e l’atmosfera unica del nostro Carnevale", ha commentato il sindaco di Foiano Jacopo Franci. Per agevolare i visitatori, è stata allestita un’area sosta presso il Valdichiana Village con servizio navetta gratuito fino ai varchi d’ingresso del paese, garantendo così un’esperienza senza preoccupazioni logistiche.

Gli eventi proseguiranno fino a domenica 9 marzo, con un ricco calendario di spettacoli, musica e divertimento per tutte le età, mantenendo vivo lo spirito del Re Giocondo e celebrando la tradizione del Carnevale più antico d’Italia.