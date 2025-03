Carnevale, il programma di domani

Quarto fine settimana di festeggiamenti per il Carnevale di Foiano della Chiana. Da oggi riprendono le attività di festa con l’apertura delle mostre e a partire dalle ore 21, nella Galleria Furio Del Furia, il concerto live degli Effetti Sonori. Il programma continuerà poi la domani. A partire dalle ore 9 con il tradizionale appuntamento podistico CorReGiocondo, la gara per professionisti e principianti in maschera. Alle ore 11 arriveranno in paese le auto e moto d’epoca con il raduno. Nell’area Estra-Fantasia: La Parata Disney con i guerrieri di Star Wars, ospiti speciali del Carnevale di Foiano co il loro spettacolare duello di spade luminose e nel pomeriggio il Magico Mondo di Coco. Alle ore 11, nella Sala della Carbonaia, Enzo Ferraro e il racconto "Un po’ di storia e tanta fantasia". Tornerà poi la scoriandolata da guinnes alle ore 17 seguita da uno spettacolo a cura di Dam Danza. I carri usciranno alle 10 e dalle 14.30 sfileranno per le vie del centro storico del paese. In Piazza della Collegiata dalle ore 12 l’Ingegneria del Buon Sollazzo con giochi di legno e didadittici. Atteso anche il momento musicale con il dj Set alle ore 18 sul Valdichiana Village Stage con Mario Get Far Fargetta, lo storico Dj del Deejay Time il programma cult-dance di Radio DEEJAY che ha spopolato fino a qualche anno fa con record di ascolti. Il programma della manifestazione come sempre prevede tante altre attività pensate per tutti i gusti per le migliaia di persone che arriveranno nei fine settimana nel paese. A partire dalle visite guidate al percorso Robbiano e per la prima volta ai Cantieri del Carnevale, dove nascono i giganti, con guide specializzate in collaborazione con la Pro Loco.