Carlettini: "10 vigili in più". E ora il cimitero per animali

"Dieci vigili in più ma in totale abbiamo assunto quarantasei persone. Gli animali? Continueremo il nostro percorso e stiamo puntando ad un cimitero per cani e gatti. Vi svelo gli obiettivi del 2025".

L’anno appena trascorso dall’assessorato di Giovanna Carlettini va visto nell’ottica di una panoramica a più dimensioni, quelle delle deleghe al personale, all’immigrazione e alle politiche di integrazione, alle pari opportunità, alle politiche per la tutela e alla difesa degli animali e ai rapporti con il consiglio comunale.

Assessore Carlettini, quale traguardo la soddisfa di più?

"Possiamo dire con soddisfazione che sono stati assunti 10 agenti di polizia municipale e che siamo arrivati quindi a 93 unità totali sul territorio, una misura che mira ad aumentare il senso di sicurezza dei cittadini"

Un tema centrale da inizio mandato...

"Soprattutto, caro a questa amministrazione e al mio partito, Fratelli d’Italia. Dei 10 ragazzi e ragazze che hanno vinto la selezione, 9 sono entrati in servizio già dal 16 dicembre. Sono giovani e preparati, sarà un ottimo inizio".

Quali sono le novità per il personale?

"Abbiamo avuto un totale di 46 assunzioni. Quattro operai per occuparsi degli interventi di manutenzione, 11 funzionari amministrativi, 2 tecnici, un assistente sociale, quattro geometri, un insegnante e un educatore. Grazie al contratto decentrato integrativo abbiamo anche potuto garantire progressioni economiche del personale, per valorizzare la qualità della prestazione lavorativa. Motivare i dipendenti rende migliore il lavoro svolto, a vantaggio della cittadinanza".

Quali sono i dati sul fronte dell’immigrazione e dell’integrazione?

"Lo sportello per l’integrazione è divenuto un punto di riferimento per tutti quelli che necessitano di un ascolto dedicato e di una guida. Basti pensare che dallo scorso gennaio ad oggi sono stati 2000 gli accessi da parte di utenza non italiana che aveva necessità soprattutto di compilare domande per bandi. Sono stati importanti anche i contributi del Comune alle scuole, per implementare i corsi di lingua italiana per adulti".

E sulla tutela degli animali?

"Abbiamo ristrutturato il canile, che rispetto a qualche anno fa è quasi irriconoscibile. Siamo soddisfatti della collaborazione con Enpa e Oipa, e di essere riusciti a istituire un nucleo operativo della polizia municipale che serva da strumento di verifica e intervento per il maltrattamento degli animali. Sono state poi censite le 276 colonie feline del territorio. Tutto in collaborazione anche con la Asl".

Quali i progetti per il 2025?

"Continueremo a lavorare contro violenza di genere, per sensibilizzare la cittadinanza e in particolar modo i giovani: dobbiamo recuperare una cultura della non violenza, del rispetto reciproco e della gentilezza. Vorremmo poi avviare dei corsi di formazione, con educatori professionisti, per i proprietari di cani, in modo da prevenire i comportamenti indesiderati dei cani cosiddetti morsicatori. Tra le prossime sfide c’è poi quella di creare il cimitero per animali".

A conti fatti, che anno è stato?

"Un anno positivo. Sono soddisfatta e mi auguro di continuare su questo percorso, cercando di dare risposte sempre più concrete anche la cittadinanza".

Serena Convertino