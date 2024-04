Carini presenta la sua squadra. Ci sono Storchi, Santucci e Petrucci: "Il nostro progetto per Cortona"

"La Lega c’è, è unita e soprattutto è cresciuta. Ha dimostrato di sapersi rigenerare come ha sempre fatto". A dirlo è il consigliere regionale Marco Casucci oggi anche commissario comunale della Lega cortonese che martedì sera, nella sede elettorale di Nicola Carini a Camucia, ha presentato la sua lista per le prossime amministrative. A fare da capolista ci penserà proprio Marco Casucci. "La mia figura è di garanzia di raccordo tra le istituzioni comunali e quelle sovraordinate a partire dalla Regione. L’ho sempre fatto per tutta una serie di iniziative importanti per questo territorio. Ci metto la faccia da 9 anni con serietà e dedizione e continuerò a farlo. Ho sempre ambito ad un centro destra unito e oggi lo abbiamo trovato con Nicola Carini. Se la prospettiva politica non ci vede più in linea con l’attuale amministrazione credo che sia necessario non metterla sul personale, usando rancore e risentimento. Dovremmo guardare solo al bene di Cortona". Quanto alla lista appena composta Casucci commenta: "abbiamo fatto un grande lavoro di serietà e concretezza per individuare delle competenze specifiche molto valide in tutti i settori. Sono molto orgoglioso del gruppo, molto unito e propositivo".

Tra i candidati c’è l’ex assessore Alessandro Storchi (direttore di banca) che aveva scelto di lasciare la sua poltrona proprio a seguito della scelta del centro destra di non appoggiare più Luciano Meoni. Altro nome molto conosciuto è quello di Francesco Santucci (musicista Orchestra Rai) che nella scorsa legislatura aveva figurato tra le fila della lista civica Futuro per Cortona. Torna a candidarsi per il centrodestra anche Roberto Petrucci (imprenditore settore trasporti e vice presidente di Confartigianato Autobus Operator Ncc). Tutti nuovi gli altri nomi che si affacciano alla politica: Mara Jogna Prat (insegnante in pensione); Caterina Cittadini(manager settore cultura); Giuliana Doti (biologa-consulente igiene e sicurezza alimentare); Daniela Casucci (store manager); Carlo Bitini (imprenditore agricolo); Maria Concetta Busetta (impiegata); Mauro Picchi (elettricista in pensione-volontario protezione civile); Lorenzo Del Gallo (istruttore e coach guida); Noemi Capannelli (impiegata); Raffaele Fanfano (pensionato ex cancelliere Ministero Giustizia); Luca Sbraccia ( autista); Claudio Paganini (igienista dentale). Sulla scelta di Carini Casucci non ha dubbi: "ha una capacità non comune: quella di saper fare gioco di squadra e di saper valorizzare tutte le persone che ha accanto. Il suo è il profilo giusto, pacato, equilibrato". Quanto agli ex leghisti passati con Meoni Casucci commenta: "per me non ci sono nemici o avversari".