Capolona: il pranzo offerto agli over 65 dal Comune e agli over 90 i biscotti della befana porta a porta

Arezzo, 9 gennaio 2025 – Hanno tutti più di 65 anni e hanno festeggiato insieme i 42 anni del “Pranzo Over 65” offerto dall’Amministrazione Comunale ai residente nel territorio.

Mario Francesconi Sindaco di Capolona “Anche in questo 2025 c’è una bella delegazione a rappresentare un’età che è parte della nostra storia di paese e che ancor oggi è attiva e pronta a fare la sua parte in famiglia e nella comunità. Queste momenti d’incontro conviviale sono le occasioni nelle quali le persone si ritrovano e parlano guardandosi, non al telefono , forse è quello che manca sempre di più.

Purtroppo un grandissimo male della nostra società è quello della solitudine che avanza sempre di più e nelle persone anziane in maniera particolare. Un pranzo questo aperto a tutti perché ci si possa ritrovare a tavola anche con l’amico più lontano, è gratuito per i residenti a Capolona, mentre gli altri, che abitano fuori comune, contribuiscono con una cifra simbolica di 10 Euro”.

L’Incontro conviviale nato tanti anni fa per la Befana, come “Pranzo degli Anziani”, è in collaborazione con la locale Proloco Il Ponte, nei cui locali si è svolta l’iniziativa, e con Beta 2,cooperativa sociale di tipo B, a cui è affidata la gestione della mensa scolastica.

Importante e significativa la presenza anche dei parroci , da Don Franco Ristori, parroco di Castelluccio, a Don Adriano Ralli, parroco di Pieve San Giovanni , a Don Salvatore Scardicchio parroco di Subbiano della cui parrocchia fa parte anche la zona nord di Capolona. Don Adriano Ralli: “E’ importantissimo favorire il dialogo, ci sono anziani che anche di notte mi chiamano al telefono e dicono semplicemente “voglio sentire una voce amica” , la solitudine avanza anche perché vengono a mancare le persone con cui per età si era condiviso parte della vita, quindi queste iniziative sono lodevoli” Don Salvatore Scardicchio: “E’ un momento di convivialità, di gioia, di un abbraccio.

E’ sicuramente un gesto che vuole esere presenza, non solo delle istituzioni, ma proprio degli amici. E’ un gesto di vicinanza, è un pranzo di amicizia” Don Franco Ristori :“Sono felice dell’invito perché ho rincontrato tante persone che non vedevo da quando rimango più in casa per problemi di salute.

Tutto bene, sono contento, spero anche nel prossimo anno se il Signore vuole che sia qui ancora un'altra volta” Mario Francesconi Sindaco di Capolona, commenta l’allargamento dell’iniziativa agli Over 90: “Da sei anni, come Amministrazione, abbiamo creato un altro momento d’incontro e di saluto, quello della Befana del Biscotto, dedicato agli ultranovantenni, perché è un dovere di riconoscenza per quello ceh loro hanno patto per la comunità, nel lavoro e nella famiglia, ed è emozionante andare a casa delle persone anziane che ti accolgono sempre con grande entusiasmo.

Il fatto che il Sindaco vada a trovarli con un dono, anche se piccolo, li fa sentire importanti, in realtà è un onore mio, dei miei assessori e consiglieri che vengono insieme a me a salutarli, essere accolti con tanto affetto.

Noi facciamo umilmente quello che ci hanno delegato a fare, speriamo di farlo nel modo migliore.” I festeggiamenti natalizi che si sono conclusi con l’Epifania per l’Amministrazione Comunale erano iniziati con gli auguri alla RSA Boschi di Subbiano portando in dono una carrozzina per facilitare la deambulazione ai 25 ospiti.

Il Sindaco Mario Francesconi, ricorda: “Noi come Amministrazione teniamo in forte considerazione le necessità della RSA che accoglie le persone con difficoltà del nostro territorio. Quest'anno abbiamo donato una carrozzina, ma cerchiamo di essere presenti con varie iniziative durante tutto l’anno e questo vogliamo assolutamente continuare a farlo. “