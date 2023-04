Capolona, Francesconi punta al bis. Dini e Paolini i contendenti

Il sindaco uscente Mario Francesconi, civico con il sostegno del centrodestra si presenterà alle urne con la stessa coalizione che nel 2018 lo portò alla vittoria alla guida della lista "Futuro per Capolona". I partiti di centrosinistra, compreso il Terzo Polo, si sono invece compattati sul candidato a sindaco Sario Dini, attuale consigliere comunale di opposizione e presidente della Pro Loco. Francesconi punta al bis al timone del Comune, con l’obiettivo di "portare a termine i progetti avviati per la comunità". Tra questi, il completamento della nuova scuola media in ritardo sulla tabella di marcia per gli effetti della pandemia. L’opera è tra le priorità del programma di mandato.

Di fronte, Francesconi ha due sfidanti: Sario Dini e Andrea Paolini. Quest’ultimo arrivato all’ultimo tuffo con la lista "Democrazia Sovrana e Popolare" che a livello nazionale fa riferimento a Marco Rizzo. Tra gli aspiranti consiglieri, nella lista che sostiene Paolini c’è anche un’ex esponente della civica di Castiglion Fiorentino, Milena Freni, che ora gioca in trasferta.

Lista Futuro per Capolona - Costruiamolo insieme Candidato a sindaco Mario Francesconi: Nikita Casucci, Simone Ciuffi, Romina Ghezzi, Alessandro Lapini, Cinzia Nocentini, Gianluca Norcini, Daniela Organai, Daniele Pasqui, Yeudokiya Prokopchuk, Giulia Rinaldini, Silvano Rossi, Lia Sisti.

Lista Capolona dentro noi Candidato sindaco Sario Dini: Barbara Borri, Camilla Marzi, Elena Iannattone, Eleonora Pancioni, Eleonora Sereni, Filippo Neri, Fabio Rossi, Giorgio Chiarini, Ildo Scaccialupi, Luca Gambineri, Mila Magrini, Sara Balestri.

Lista Democrazia Sovrana e Popolare Candidato sindaco Andrea Paolini: Alessandro Facchinetti, Milena Freni, Luca Russi, Roberto Bernardini, Massimiliano Grieco, Riccardo Paoloni, Antonino Augugliaro, Rita Tisci, Luigi Cioncolini, Rosetta Serratore, Luca Chiodini. Caterina Giannattasio.