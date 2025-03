Capodanno dell’Annunciazione 2025 a Cortona: celebrazione storica e musicale

Si festeggia oggi a Cortona 30 il Capodanno dell’Annunciazione 2025. L’iniziativa è organizzata a partire dalle 17,30 nella Chiesa di San Domenico. Protagonista l’associazione Amici della Musica di Cortona, in collaborazione con Confesercenti Arezzo, la Montagna Cortonese ed il Tuscan Clay Lab di Cortona, con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana. "Un appuntamento con cui celebriamo una tradizione storica e culturale di grande rilievo per la Toscana - commenta Stefano Rondoni, presidente dell’associazione Amici della Musica di Cortona; un sentito ringraziamento lo rivolgiamo al consiglio regionale della Toscana, perché il nostro progetto è stato particolarmente apprezzato".

Ricordiamo infatti che fino al 1749, in Toscana, l’anno civile iniziava il 25 marzo, giorno in cui si celebrava la festa dell’Annunciazione o dell’Incarnazione, esattamente nove mesi prima del Natale. Nonostante l’adozione del calendario gregoriano nel 1582, città come Firenze, Lucca, Pisa, Prato e Siena continuarono a considerare il 25 marzo come Capodanno fino a quando, nel novembre 1749, il Granduca Francesco III di Lorena decretò l’uniformazione al 1º gennaio.

Il programma dell’iniziativa prenderà il via, alle ore 17,30 con Silvia Vecchini, guida turistica Federagit Confersercenti, che porterà i partecipanti alla scoperta della chiesa di San Domenico a Cortona, nel cui convento fu ospite Beato Angelico quando realizzò la famosa Annunciazione custodita nel Museo Diocesano di Cortona. Alle 18,30 invece l’arte lascerà spazio alla musica, che diventerà protagonista con il concerto di viole da gamba " A deux violes" a cura del duo Umbra Lucis Ensemble. Al termine sarà offerto un brindisi ai presenti. L’ingresso è libero (prenotazione obbligatoria al numero 347/0853916).