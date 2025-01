Caos treni: l’ombra del sabotaggio. Esposto Fs, tra i casi quelli aretini

"Circostanze altamente sospette". Tre parole che accendono un faro sull’ennesimo incidente "anomalo" che pure ieri ha trasformato il viaggio in odissea lungo la linea Roma-Firenze, con ritardi fino a sessanta minuti e disagi pesanti per i pendolari. Incidente "anomalo" nel tratto aretino tra Laterina e Montevarchi: alle 7.45 un inconveniente tecnico alla linea: guasto che ha provocato rallentamento alla circolazione dei treni e fatto scattare i sospetti, anche perchè non si tratta di un singolo episodio ma di una serie lungo l’asse ferroviario Milano-Napoli, concentrati nell’arco della mattinata. C’è di più: sono scattati una serie di controlli a bordo dei convogli e sul treno Chiusi-Firenze, secondo quanto riferito da fonti investigative, sono stati trovati volantini pro-Palestina abbandonati in una carrozza. Un elemento che dovrà essere analizzato ma che segue la scia di manifestazioni di protesta e degli incidenti di sabato a Roma e Bologna.

"Circostanze altamente sospette" è la frase che apre un interrogativo alla base dell’esposto-denuncia presentato dal Gruppo Fs ai magistrati nel quale si fa riferimento agli orari in cui si sono verificati "alcuni problemi, il tipo di guasti e la loro frequenza". Significa che i guasti si sono verificati con una cadenza temporale precisa. L’ombra di una regia? Saranno le indagini a chiarirlo, per il momento nell’esposto molto dettagliato che rimanda, in particolare agli "orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo". L’esposto è stato depositato ieri alla Digos di Roma. Nell’arco della mattinata la circolazione è gradualmente tornata alla normalità, come annunciato da Rfi. Quanto agli "effetti sulla ferroviaria i treni Alta Velocità hanno subito rallentamenti fino a 70 minuti". Dopo l’intervento dei tecnici, la circolazione dei treni lungo la linea convenzionale Firenze-Roma, è tornata alla normalità nel primo pomeriggio. Trenitalia fa sapere che i treni Intercity e regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 50 minuti. E il tratto aretino della linea ferroviaria resta "sorvegliato speciale" nel puzzle degli incidenti tecnici che "corrono" tra Milano e Napoli.

Lucia Bigozzi