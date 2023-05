Cantine Aperte Weekend in vigna tra calici e incontri

di Angela Baldi

Vino, musica, aperitivi al tramonto e passeggiate tra i filari, wine trakking, incontri d’arte. Ma anche degustazioni suggestive e uniche oltre a pranzi in cantina con il produttore. Sono alcune delle proposte del ricco cartellone di eventi che fanno da filo conduttore in tutta la Toscana a Cantine Aperte dal 27 al 28 maggio, che quest’anno celebra i trenta anni dalla nascita di un modello che ha cambiato il modo di vivere il vino e di accogliere e raccontare le cantine. Un modo per valorizzare il turismo nei distretti viticoli per un business che vale oltre 2,5 miliardi di euro.

Cantine Aperte guiderà anche quest’anno alla scoperta dell’enologia della Toscana con momenti suggestivi e irripetibili. Nella due giorni gli enoturisti viaggeranno all’interno del sistema delle cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana tra denominazioni che si uniscono all’altra grande ricchezza della Toscana: il territorio. Ad Arezzo sarà aperta domenica 28 l’azienda Baldetti a Pietraia di Cortona per tutta la giornata degustazioni, visite guidate, cibo e musica, in programma anche il Wine Walk & Lunch, info 057567077. Sabato 27 e domenica 28 appuntamento a Buccia Nera di Campriano, con tour e aperitivi alle 11, 15 e 17 in base ai giorni e l’aperitivo al tramonto di sabato, info: 3492419716. I Vicini Winery a Ferretto Cortona, sarà aperta sabato e domenica in orario 10,30-13 e 16-19. I visitatori saranno accolti nella cantina per far conoscere da vicino i magisteri adottati in vigna ed in cantina per l’ottenimento di vini eleganti e di qualità. Il tour inizierà con una passeggiata tra i filari, info 3385962031. Tenuta La Pineta a Castiglion Fibocchi è aperta sabato e domenica tra visite alle cantine e percorsi tra vini, arte e pranzi in vigna, info 0575 477716. Villa La Ripa ad Antria domenica alle 18:30 propone l’aperitivo in vigna. Prenotazione obbligatoria online. Sabato alle 16 la Tenuta di Frassineto organizza la visita alla barricaia e il pic nic sul prato, info: 3714956539.