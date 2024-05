Cantine aperte 2024, un’anteprima di successo a Valdichiana Village

Arezzo, 22 maggio 2024 – Quindici tra le migliori cantine toscane, con decine di etichette, hanno preso parte, sabato scorso 18 maggio, alla seconda edizione di “Anteprime Cantine aperte” a Valdichiana Village, evento promosso da Movimento Turismo del Vino Toscana in collaborazione con la Land of Fashion di Foiano della Chiana: tanti i visitatori hanno approfittato della straordinaria occasione di “esplorare” le eccellenze enogastronomiche della Toscana, contribuendo al sostegno dei progetti della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Insieme alle cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana, è stato grande protagonista anche un altro prodotto simbolo della toscanità: il Pane Toscano Dop, con il Consorzio di Tutela partner di Cantine Aperte in Toscana 2024. Tra i partner dell'iniziativa, anche i professionisti dell'Associazione italiana sommelier (Ais) Toscana che insieme ai referenti delle aziende hanno raccontato agli appassionati le caratteristiche dei vini in degustazione.

Grande soddisfazione, a fine evento da parte dei volontari che hanno potuto conteggiare oltre 3 mila euro, incasso interamente devoluto alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per il ‘progetto di accoglienza alle famiglie’, a conferma dell'impegno di MTV Toscana e Valdichiana Village nel sostenere iniziative benefiche e sensibilizzare verso una realtà sanitaria di livello assoluto.

La presidente di Movimento Turismo del Vino della Toscana, Violante Cinelli Colombini: “Si conferma un successo la partnership con Valdichiana Village: la formula, che abbina le eccellenze enogastronomiche toscane delle nostre qualificate aziende, lo shopping e un’importante azione di charity per il Meyer, ha riscosso importanti apprezzamenti e partecipazione di pubblico anche in questa seconda edizione.

L’ottimo risultato è il prodotto di un fruttuoso lavoro di squadra con il team Valdichiana Village, i volontari e la generosa partecipazione di Consorzio Pane Toscano Dop e sommelier Ais. Dopo l'Anteprima a Valdichiana Village, siamo proiettati ora verso l’appuntamento del prossimo week end, 25 e 26 maggio, Cantine Aperte in tutta la Toscana.

Per questa edizione sarà la cultura del pane a invadere le cantine di tutta la regione, con dimostrazioni di panificazione, degustazioni e narrazione di come uno dei prodotti più semplici, il pane, così come il vino, abbia da sempre rappresentato la toscanità.

Per farlo, il Movimento Turismo del Vino Toscana, promotore dell’evento insieme al Consorzio di tutela del Pane Toscano Dop, hanno dato vita ad un percorso di valorizzazione che coinvolgerà le cantine aperte in tutta la regione, i panificatori, prodotti da abbinare al pane e racconti di un tempo”.