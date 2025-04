Cantieri e rotatorie, settimana di lavori. Come cambiano traffico e sosta da domani

Inizia da domani una nuova settimana di lavori stradali e cantieri. Da via Fiorentina a via Romana, passando per via Tricca. Così se in via Romana i lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico stanno entrando nella fase conclusiva, procede invece a ritmo sostenuto il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria di Santa Maria della Grazie, con conseguenti modifiche alla sosta e alla circolazione dei veicoli.

Dalle 9 di domani lunedì 7 alle 19 di martedì 8 aprile scatterà così il senso unico di circolazione con direttrice da viale Leonardo da Vinci a viale Benedetto da Maiano nel tratto che va dall’intersezione con viale Mecenate all’intersezione con via Tricca con divieto di transito per i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo e limite fissato a 20 chilometri orari. All’altezza del plesso scolastico, che resta comunque sempre raggiungibile, viale Benedetto da Maiano diventa però strada senza uscita. Sempre da domani 7 aprile scattano, fino a venerdì 11 aprile, il divieto di sosta con rimozione forzata e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a San Zeno strada C nel tratto che va dal civico 17 al civico 20 dalle 8:30 alle 17:30 e fino a giovedì 17 aprile la chiusura al transito del tratto che va dall’intersezione con la S.S. Umbro Casentinese al civico 264/M1 di Vitiano per una lunghezza di 200 metri circa dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18: 30. Tra le 12:30 e le 14:30 e dalle 18:30 alle 8;30 del giorno successivo il medesimo tratto verrà regolato da senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.