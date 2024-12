Cantieri e disagi sulla Regionale 71. La settimana difficile dei pendolari tra incidenti e lavori in corso

Non è stata una settimana facile per la viabilità lungo la Strada Regionale 71, soprattutto nel tratto che da Capolona attraversa poi Subbiano fino a portare alla variante di Santa Mama e via proseguendo dalla Gravenna verso il Casentino. I nodi sono emersi a causa di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, quando una un’autobetoniera è finita fuori strada nei pressi dell’ex Gravenna in un punto a una sola corsia. Nella circostanza il conducente è rimasto ferito anche se per fortuna senza essere in pericolo di vita. Un incidente avvenuto in un punto critico, quello nei pressi dell’ex hotel e ristorante La Gravenna, dove a causa dei lavori in corso è stato necessario attuare un restringimento della carreggiata. L’incidente ha causato code e rallentamenti, puntualmente segnalati via social dagli automobilisti con il traffico tornato alla normalità solo dopo alcune ore. Il giorno dopo per poter consetire il recupero del mezzo da parte dei vigili del fuoco è stato necessario chiudere l’arteria. Fin qui nessun problema, se non il disagio di dover affrontare una deviazione per tutti pendolari che dovevano raggiungere il Casentino o dirigersi verso Arezzo. Peccato però che il percorso consigliato, quello che prevedeva il transito sulla Zenna, è stato bloccato da un altro incidente che ha visto coinvolti alcuni mezzi pesanti. Un altro incidente che ha rallentato e creato ulteriori problemi che si sono aggiunti a quelli già in essere lungo la Strada Regionale 71 con il traffico che se già nella serata di mercoledì aveva registrato problematiche e disagi ha vissuto poche ore dopo, nella mattina e nel primo pomeriggio di giovedì, un altro momento difficile.

"Sono state giornate decisamente intese e non certo facili per chi era in viaggio su questa arteria - commenta Ilaria Mattesini, sindaco di Subbiano - tra cantieri, incidenti e idsattenzioni si è venuta a creare una situazione paradossale che ha avuto ripercussioni sul territorio e sulla viabilità. Subbiano al momento si trova di fatto stretta tra due cantieri. Da una parte c’è come detto quello nella zona della ex Gravenna, senza contare poi quello legato alla variante di Santa Mama. Dall’altra parte, andando verso Arezzo ecco che sono in corso i lavori da parte della Provincia sul ponte che collega a Capolona".

Le tempistiche dei cantieri insomma mettono a dura prova la viabilità anche senza incidenti la porta di una vallata in cui la Strada Regionale 71 rappresenta di fatto l’arteria principale, impegnata nel dirigere sia il transito di mezzi pesanti, che quello di pendolari e non solo. "Le difficoltà sono evidenti e certamente una soluzione può e deve essere trovata - sottolinea Mattesini - sicuramente serve un maggiore e migliore dialogo tra gli enti coinvolti, tra chi predispone i lavori e non solo. Una maggiore sintonia per evitare disagi che sono normali durante un cantiere, però nel caso del nostro territorio servono anche risposte perchè non possiamo permetterci che quanto accaduto in settimana si ripeta. Lo dico sia per i pendolari ma anche per quanto concerne le attività produttive che sono in Casentino e che viaggiano su queste arterie ogni giorno".

M.M.