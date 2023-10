Canale Battagli Montevarchi: "I primi lavori già in estate"

"L’intervento sul Canale Battagli, in particolare in località la Gruccia dove si manifesta una perdita di acqua di scorrimento, è nel programma dei lavori e la situazione viene continuamente monitorata per evitare peggioramenti". A fare il punto della situazione è l’assessore Lorenzo Posfortunato, che interviene a stretto giro dopo un’interrogazione presentata dal Partito democratico. Il gruppo d’opposizione aveva manifestato la necessità di mettere in sicurezza il torrente prima dell’arrivo delle piogge, visto che alcuni residenti avevano già fatto segnalato fuoriuscite d’acqua nei campi circostanti. "Il canale Battagli - ha sottolineato l’assessore - è da decenni di proprietà della Regione Toscana, ma fino al 2018 è stato gestito da Ente Acque Umbre Toscane. Nei quattro anni successivi" i comuni di Montevarchi e San Giovanni "hanno accettato soltanto la concessione del canale, delegando la gestione al Consorzio di Bonifica. A questo punto, però, nell’interesse primario dei cittadini e del territorio, i due Comuni sono giunti ad accollarsi anche la gestione approntando un programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che è iniziato nell’estate del 2023".