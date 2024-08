Campi Museali Settembrini. Bimbi diventano esploratori

Negli ultimi giorni di vacanza il Museo dei Mezzi di Comunicazione, il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo, il Museo della Fraternita dei Laici e la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi propongono, con un progetto didattico comune ormai consolidato, i "Campi Museali Settembrini". I quattro musei rinnovano la loro sinergia per offrire ai bambini fra i 6 e gli 11 anni l’opportunità di trascorrere quattro mattine scoprendo ogni giorno un diverso luogo, attraverso percorsi, attività e laboratori scientifici e artistici. Il 5 e il 6, il 12 e il 13 settembre dalle ore 9 alle ore 13 i piccoli visitatori potranno confrontarsi con antico e moderno, comprendere civiltà e culture passate, imparare le tecnologie e gli strumenti della scienza della comunicazione e conoscere le tante storie che possono raccontare gli oggetti raccolti da un antiquario illuminato come Ivan Bruschi. Giovedì 5 settembre appuntamento al Mumec Museo dei Mezzi di Comunicazione. Qui i bambini potranno realizzare un percorso alla scoperta della modernità e della tecnologia, venerdì 6 settembre i Campi si sposteranno al Museo Archeologico Nazionale, dove i piccoli esploratori faranno scoperte, giochi e manufatti collegati alla mostra "I Vasari "vasai". Giovedì 12 settembre mattina sarà la volta del Museo della Fraternita dei Laici, dove i bambini svolgeranno attività e laboratori didattici alla scoperta del celebre artista aretino Giorgio Vasari. Venerdì 13 settembre i Campi si concluderanno alla Casa Museo Ivan Bruschi, che proporrà laboratori creativi e giochi tematici per viaggiare attraverso il collezionismo, tecniche artistiche e culture lontane. Info 0575354126.