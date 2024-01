Cambio al vertice. La polizia postale saluta Dell’Arciprete

È arrivato il giorno del pensionamento per Walter Dell’Arciprete, sostituto commissario responsabile della Polizia Postale di Arezzo. Arrivato ad Arezzo nel 1985 per 15 anni è stato responsabile della sezione aretina. Un percorso che ha visto l’avvento del web e dei social, la nascita (per così dire) di nuovi crimini implementando l’attività della sezione postale della Polizia. Per oltre 30 anni ha fatto parte del sindacato della Polizia di Stato, il Siulp, ricoprendo per tre mandati il ruolo di responsabile provinciale e per sei anni quello regionale.