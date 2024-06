Cambio al vertice della squadra mobile. Comito: "Facciamo rete contro il crimine"

Davide Comito, commissario Capo della Polizia di Stato, da ieri dirige la Squadra Mobile aretina, sostituendo il commissario capo Sergio Leo, trasferito al Sisco, Direzione centrale anticrime, di Perugia. Comito, 29 anni napoletano, abilitato all’esercizio della professione forense, già funzionario addetto all’UPGSP della Questura di Roma e poi vice dirigente del XIV distretto di Polizia "Primavalle" di Roma, dirigerà uno degli uffici della Questura più impegnati nell’attività investigativa. "Ho vissuto e studiato a Napoli, dopo il corso, la mia prima assegnazione è stata Roma. Arezzo è una realtà nuova" spiega il capo della Mobile. "E’ un territorio che devo conoscere, molto diverso da quello romano, sia per dimensioni che per tessuto economico. In quanto realtà più piccola anche la percezione della sicurezza è diversa. Ci sarà tanto da lavorare" continua. "Sotto osservazione ci sarà il mondo orafo, il fenomeno migratorio, i reati di strada". "Avendo esperienza nelle Volanti e nelle periferie, conosco le problematiche e le richieste dei cittadini. Ci impegneremo al massimo a dare risposte concrete sempre nell’ottica di fare rete: l’unico modo per garantire effettiva sicurezza". Comito ha preso il posto di Sergio Leo arrivato ad Arezzo a giugno 2022, che ha lasciato, come ha spiegato il questore Maria Luisa Di Lorenzo, "con il botto". Sua l’operazione della scorsa settimana con la quale è stata data una spallata al traffico di droga in città. L’operazione con la quale è stato stroncato il giro d’affari di tre pusher, è stata solo l’ultima delle numerose portate a compimento dal dirigente in questi due anni.