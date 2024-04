Cambia la circolazione nella zona di via Romana per i lavori di adeguamento del sistema fognario

Arezzo, 19 aprile 2024 – Proseguono i lavori di adeguamento del sistema fognario in via Romana. Dalle 8,30 di lunedì 22 aprile fino a sabato 31 agosto scatta 24 ore su 24 la chiusura al traffico in direzione del centro del tratto di via Romana compreso fra la rotatoria che incrocia viale Dante e la strada di accesso al centro di aggregazione sociale San Marco La Sella.

Di conseguenza, in uscita da quest’ultima è consentita la sola svolta a sinistra. La percorrenza per i veicoli che vanno verso il centro è garantita rientrando in via Romana da via Giuseppe Chiarini, via Alessandro Manzoni e via Mogadiscio.

I veicoli in uscita dalla città possono evitare il cantiere seguendo il percorso viale Don Minzoni → viale Dante → via Alessandro Manzoni → via Giuseppe Chiarini. Da lunedì 22 aprile sono previste altre modifiche alla circolazione: il restringimento della carreggiata all’altezza delle rotatorie di via Baldaccio d’Anghiari e viale dei Carabinieri fino a martedì 23 aprile, il divieto di utilizzare il marciapiede di via Masaccio dal civico 22 per una lunghezza di 10 metri fino a sabato 27 aprile, il senso unico alternato regolato da movieri a Rigutino fino a sabato 4 maggio lungo la strada provinciale 23 dal Km 11+380 al Km 11+570, il senso unico regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso fino a venerdì 10 maggio lungo la strada provinciale 43 dal civico 2 all’intersezione con la strada comunale di Campoluci e dal civico 10/A della strada vicinale Nuova all’intersezione con la suddetta provinciale, la chiusura fino a sabato 11 maggio di un tratto evidenziato da segnaletica provvisoria della strada vicinale di Campolungo a Policiano a partire dal civico 72/N. Orari: 8,30 – 17,30 a eccezione di Policiano dove l’orario va dalle 8,30 alle 18,30.