Calendario scolastico e festività religiose: "Frasi ambigue dall’assessore Nardini"

"Pochi giorni fa, l’assessore regionale all’istruzione, Alessandra Nardini, ha inviato una lettera all’ufficio scolastico regionale relativa alla stesura del calendario scolastico per l’anno scolastico 2024/2025. Oltre alle consuete indicazioni riguardanti le date di inizio e di fine delle attività scolastiche, sono state inserite anche indicazioni sulla possibilità per i singoli dirigenti scolastici di prevedere ulteriori giornate di chiusura della scuola in occasione di festività di altre religioni" spiega il consigliere regionale di FdI e membro della commissione istruzione, Gabriele Veneri.

"Frasi dal contenuto provocatorio e ideologico - continua Veneri - evidentemente ispirate da quanto apparso recentemente sulle cronache nazionali riguardo alla chiusura di un istituto scolastico in Lombardia per il Ramadan. Prevedere dei ponti che facilitino l’organizzazione scolastica è una cosa, decidere di chiudere una scuola per una festività non riconosciuta è tutt’altro affare, è una scelta politica in contrasto con le linee del Governo. Le parole contenute all’interno di questa comunicazione – prosegue Gabriele Veneri – sono inaccettabili e non costituiscono altro che pura speculazione politica da parte di un rappresentante delle istituzioni".