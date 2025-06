Calabrese presenta il suo libro

Il volto noto della Tv Peppone Calabrese ha scelto Cortona per presentare la sua ultima fatica editoriale "L’Italia che ho visto" edito da Rai Libri. Un libro che non è solo un viaggio gastronomico, ma attraversa il Paese in profondità, raccontando tradizioni, saperi e luoghi in cui l’identità italiana si conserva e si rinnova. Il volume è un mosaico di incontri e territori, in cui sapori, volti e pratiche agricole diventano testimoni di un patrimonio culturale vivo. Dai pomodori di Belmonte alla salsiccia lucana, fino ai formaggi d’alpeggio della Valle d’Aosta, ogni tappa rappresenta una scelta di autenticità, condivisione e sostenibilità.

L’appuntamento è in programma sabato 15 giugno e sarà anche l’occasione per conoscere la storia e il progetto di Podere Forte, azienda agricola biodinamica d’eccellenza fondata da Pasquale Forte. Un percorso, dunque, che dialoga idealmente con quello di Pasquale Forte, imprenditore visionario che ha scelto di restituire valore alla Val d’Orcia fondando Podere Forte: un ecosistema agricolo in cui la biodinamica incontra la scienza, e il vino nasce da un equilibrio armonico tra natura, uomo e bellezza.

Alle ore 18 sotto le Logge del teatro sarà presentato il libro seguito da una prima degustazione con i vini dell’azienda Podere Forte. Poi la serata si sposterà all’Osteria del Teatro dove è organizzata una cena con menù speciale e in abbinamento con i vini sempre dell’azienda. "Il 15 giugno a Cortona, il pubblico potrà ascoltare queste storie raccontate in prima persona e vivere un’esperienza unica tra parole, vini e paesaggi interiori", confermano gli organizzatori. "Perché il futuro, spesso, nasce proprio da ciò che abbiamo saputo custodire del passato".

