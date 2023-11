Cade durante i lavori. Volo di 4 metri: è grave. Mistero su perché era lì

CORTONA

di Luca Amodio

e Laura Lucente

È in rianimazione all’ospedale di Siena con una prognosi riservata l’uomo che che ieri mattina è stato trovato esanime in piazza Franciolini nel cuore del centro storico di Cortona. Si tratta di un trentenne. La dinamica di quanto accaduto resta ancora avvolta da una serie di interrogativi che, probabilmente, saranno risolti a breve dai carabinieri della compagnia di Cortona accorsi sul posto insieme al personale dell’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud est. A quanto emergerebbe l’uomo sarebbe precipitato dal secondo piano di un appartamento poco distante dal luogo dove alcuni passanti lo hanno ritrovato e soccorso. Un volo di circa 4 metri, rovinoso e violento, che gli ha provocato numerosi e importanti traumi.

Cosa avrebbe provocato la caduta? Le prime ipotesi escluderebbero sia un infortunio sul lavoro (non è stato, infatti, attivato il Pisll dell’Asl), sia un gesto volontario. Tra le piste che stanno prendendo campo, ma per cui il condizionale è ancora d’obbligo, c’è quella che il 30 enne si fosse introdotto nell’abitazione dalla finestra della quale è caduto, per compiere un furto. Una volta sorpreso a rubare avrebbe tentato la fuga. Dopo la rovinosa caduta il tentativo di allontanarsi, ma a poche centinaia di metri sarebbe poi crollato a terra. È proprio in piazza Franciolini, nascosto dietro ad un’auto in sosta che lo hanno trovato alcuni passanti. L’uomo a quanto raccontano alcuni testimoni, era in un forte stato di shock e poco vigile. I soccorsi, allertati dai passanti, sono arrivati in pochissimi minuti.

Sul posto un’ambulanza della Misericordia di Cortona. I sanitari hanno immediatamente capito la gravità delle ferite e con il supporto dell’elisoccorso Pegaso, ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale Le Scotte di Siena. L’ambulanza lo ha accompagnato al vicino stadio della Maesta de Sasso e lì e stato affidato alle cure del personale medico dell’elisoccorso. Rosso il suo codice di accesso all’spedale di Siena, dove è tuttora ricoverato nel reparto di rianimazione con una prognosi riservata. Ora spetta ai carabinieri ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Sembra che l’uomo non sia stato trovato né con refurtiva né grimaldelli o arnesi per lo scasso addosso. A destare ulteriori sospetti, però , resta l’atteggiamento dell’uomo che avrebbe preferito non fornire le sue generalità ai soccorritori dell’emergenza urgenza. Nelle prossime ore il quadro investigativo potrebbe farsi più chiaro.