Butali: l’azienda è come una grande famiglia

di Federico D’Ascoli L’ufficio di Vera, morta un anno fa, è ancora chiuso a due mandate. Alessandro trova la chiave e la gira nella toppa e quando entra gli viene un nodo alla gola guardando le foto e la scrivania che nessuno ha avuto il coraggio di toccare dalla primavera scorsa. La sede di Butali Spa a San Zeno è un grande parallelepipedo di cemento armato, la direzione è un lungo corridoio che arriva da una parte all’altra dello stabile. Un’azienda che solo in provincia di Arezzo dà lavoro a 150 persone che diventano 730 considerando la catena di 35 negozi che si ramifica in Toscana, Umbria, Marche e Liguria. Eppure si respira ancora l’aria di una sana azienda di famiglia in cui le immagini di Benito e Vera, dei figli, dei nipoti e dei pronipoti sono ovunque, come in un salotto di casa più che in un gruppo della grande distribuzione specializzato nell’elettronica di consumo. Alessandro è il presidente, Francesco l’amministratore delegato, in azienda ci sono già Silvia e Antonio a rappresentare la terza generazione. "Io e mio fratello abbiamo sempre respirato il clima aziendale: d’estate quando non c’era la scuola invece che giocare con gli amici venivamo in azienda, a dare una mano in magazzino o in giro con nostro padre a incontrare i clienti" racconta Alessandro Butali. Ingegner Butali, prima la pandemia di cui vediamo (faticosamente) la fine. Adesso la guerra. Sembra la tempesta perfetta. "Da una parte c’è la paura che è un aspetto psicologico che incide sull’acquisto di beni come i nostri che sono utili e durano anni ma che possono anche essere rimandati. Dall’altra c’è l’aumento dei costi energetici: se le famiglie spendono molto di bollette è chiaro che si riducono i consumi. Inutile negare che è un momento molto difficile ma il senso di appartenenza ...