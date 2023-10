Business digitale e mondo del lavoro. L’iniziativa di Sintra

2Nuove opportunità di lavoro nel settore del business digitale. Ad averle previste è Sintra impegnata in due giornate di incontro rivolte ai giovani e ai neolaureati per vivere momenti di conoscenza finalizzati a futuri inserimenti. Lunedì l’azienda sarà presente al Centro per l’Impiego all’interno del Next Generation Fest. Poi giovedì 19 ottobre il Career Day dell’Università.