Bus turistico finisce fuori strada. Tragedia sfiorata per 56 viaggiatori . Traffico in tilt, in tre all’ospedale

Una tragedia sfiorata. È il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo la Perugia-Bettolle, in località Pietraia, nel territorio comunale di Cortona. Un pullman turistico con 56 persone a bordo ha perso il controllo ed è finito contro il guard rail. L’incidente è avvenuto mentre il mezzo stava viaggiando in direzione Siena. Quattro i feriti: uno in gravi condizioni, trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena, e tre in codice giallo all’ospedale della Fratta. A bordo c’erano turisti stranieri provenienti dal Portogallo e dal sud-est asiatico. Il gruppo stava partecipando a una gita religiosa partita da Assisi, con destinazione Pisa. Tutti gli altri passeggeri, pur sotto choc, sono rimasti illesi.

La centrale operativa del 118 di Arezzo ha attivato il protocollo maxi emergenze. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pegaso 1, le ambulanze infermierizzate di Foiano della Chiana e Cortona, la blsd di Castiglion Fiorentino, l’automedica di Arezzo, i vigili del fuoco di Cortona e la polizia stradale di Castiglione del Lago. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il pullman avrebbe perso il controllo, urtando violentemente la barriera laterale. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia stradale, che sta raccogliendo elementi e testimonianze per chiarire cosa abbia provocato la sbandata improvvisa.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi: dal possibile guasto meccanico a un malore dell’autista. Il personale sanitario e i vigili del fuoco hanno operato a lungo sul posto per mettere in sicurezza il pullman e assistere i passeggeri. La carreggiata è rimasta parzialmente chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo, con inevitabili disagi al traffico. Per la gestione dei passeggeri illesi è stato fondamentale l’intervento della protezione civile del Comune di Cortona. Circa 40 persone non bisognose di trattamento sanitario sono state trasportate alla sala civica di Pietraia, dove sono state accolte e ristorate in attesa di un secondo pullman messo a disposizione per consentire loro di proseguire il viaggio verso Pisa.

"Ringrazio il personale Vab e della Misericordia di Cortona - ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni, presente sul posto - per la capacità di intervento dimostrata in questa occasione e per il perfetto coordinamento con le altre autorità intervenute". Le operazioni di soccorso si sono concluse solo in serata. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente proseguiranno nei prossimi giorni.