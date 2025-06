Orgoglio Amaranto celebra 15 anni con una cena allo stadio di Arezzo

Una cena allo stadio per festeggiare i quindici anni di attività. Questa l’iniziativa promossa da Orgoglio Amaranto (nella foto il presidente Daniele Farsetti) per giovedì 26 giugno, data di nascita del comitato che rappresenta i tifosi del Cavallino. Era il 2010, infatti, quando Orgoglio Amaranto prese vita per garantire la prosecuzione dell’attività calcistica dell’Arezzo a seguito della mancata iscrizione in Lega Pro dell’Arezzo dell’allora presidente Mancini.

Quindici anni dopo, il comitato ha ancora una percentuale delle quote sociali dell’Arezzo, il che ne fa una tra le più longeve esperienze di partecipazione popolare nel panorama calcistico italiano. La cena avrà luogo in campo allo stadio Comunale alle ore 20.30 e ha un costo di 35 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini sotto i dieci anni.

Necessaria la prenotazione, da effettuare entro domenica 22 giugno durante le aperture della sede di Orgoglio Amaranto in curva sud (stamattina dalle 10.30 alle 12.10, martedì 10 e giovedì 12 dalle 18.30 alle 20.30 e mercoledì 11 dalle 21 alle 23) e nei punti vendita individuati, (Sanitaria di via Garibaldi 105 e Parrucchiera Cristina in via Trento e Trieste 7/A). Sono previste varianti vegetariane, vegane o in caso di intolleranze. Durante la serata, verrà ripercorsa la storia del comitato dai primi anni a oggi, grazie all’intervento dei presidenti e dei consiglieri che si sono succeduti. Sarà presente anche la dirigenza dell’Arezzo maschile e femminile.