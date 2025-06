Bucine. Arrivano i soldi per la messa in sicurezza di tre ponti

Arezzo, 30 giugno 2025 – Il Comune di Bucine ha recentemente ottenuto un finanziamento specifico per la messa in sicurezza di tre ponti strategici: il ponte di Badia a Ruoti, il ponte di Macine e il ponte di Solata. Si tratta di interventi rilevanti che puntano a garantire la sicurezza stradale e la piena funzionalità delle infrastrutture. Nel dettaglio a Badia a Ruoti si interverrà sulla pila centrale del ponte, attualmente danneggiata dall’azione erosiva dell’acqua. È previsto il rifacimento del massicciato per garantire la stabilità dell’intera struttura; a Macine il ponte, caratterizzato da una luce ridotta, sarà oggetto di un rifacimento completo; mentre a Solata sarà ripristinata la spalletta crollata e consolidata la parte superiore del ponte. L’investimento complessivo per i tre cantieri ammonta a circa 265 mila euro.

Sul fronte delle manutenzioni ordinarie, invece, l’Assessore Valerio Menchiari ha fatto il punto della situazione: «Sono partiti i lavori di sfalcio dell’erba e continua il costante mantenimento delle strade bianche, una rete estesa che rappresenta una caratteristica del nostro territorio». Proseguono anche i lavori di progettazione per la nuova area di sgambatura per cani all’interno del parco fluviale, definita “un’iniziativa molto apprezzata dalla cittadinanza” e per il giardino Alzheimer presso la RSA comunale, pensato per offrire uno spazio adeguato e sicuro ai pazienti della struttura.