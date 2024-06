Brizzi Big Band, la reunion a Bibbiena

Arezzo, 19 giugno 2024 – Metti un gruppo di grandi musicisti. Aggiungi amicizie di vecchia data e il desiderio di stare ancora insieme con l’obiettivo di regalare al pubblico positive vibrazioni, emozioni musicali.

Il gioco è fatto. La data, imperdibile, per il ritorno sulle scene della Brizzi Big Band, è quella del 21 giugno, venerdì prossimo, al Cifa di Bibbiena in via Monache, 2, grazie alla sensibilità e disponibilità del Comune. La BBB, nata nel 1992 per volontà di un gruppo di musicisti della Filarmonica Enea Brizzi di Pratovecchio, ha tenuto nel tempo i suoi concerti in Toscana e nel Centro Italia, con puntate estere in Svizzera, Germania, Francia.

Restano memorabili la performance al “Metropoli Jazz” di Milano nel 1998 e “Jazzorchestra”, con special guest del calibro di Rosario Giuliani, Nico Gori, Marco Tamburini, Stefano “Cocco” Cantini, Fabrizio Bosso, Roberto Rossi. Ed ecco che “magicamente” due vocalist, 5 sax, 4 trombe, 4 tromboni, pianoforte, chitarra, contrabbasso, basso elettrico, batteria e percussioni, tornano a fondersi su un repertorio jazz classico e contemporaneo, latino americano, salsa cubana, capace di reinterpretare grandi autori che hanno fatto la storia della musica come Miles Davis, George Gershwin, Miller, Basie, Duke Ellington e altri contemporanei.

La formazione si ripropone a Bibbiena con Walter Donati, Roberto Boncompagni, Michelangelo Bellugi, Alberto Bartoi, Riccardo Rossi, Maurizio Pasqui, Andrea Donnini, Simone Ferrini, Paolo Cuccaro, Paolo Acquaviva, Edoardo Baldini, Matteo Tagliaferri, Massimiliano Rossi, Leonardo Rossi, Andrea Nocentini, Maria Rossi.

La serata sarà presentata da Marina Morini. Francesca Nassini Assessora alla Cultura commenta: “Un grande evento in una location importante da cui, quest’anno, si dipana il primo Festival Internazionale di fotografia che arriva fino a Stia. Inizia con la reunion della BBB anche l’estate bibbienese che presenteremo all’inizio della prossima settimana con tanti eventi di qualità tra arte, cultura, intrattenimento, musica e sport per tutti.

Grazie a tutti coloro che ogni giorno nel nostro comune, si impegnano volontariamente per fare comunità, per regalare momenti magici e di spessore come sarà certamente quello di venerdì al Cifa”.