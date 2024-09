Brito conquista la prima cintura da professionista: "La volevo con tutte le mie forze"

"È una sensazione molto intensa e davvero bella. Questa cintura la volevo con tutte le mie forze ed è frutto del duro lavoro e della preparazione che ho svolto per arrivare al match nelle condizioni migliori. Ancora non sto realizzando a pieno quello che sono riuscito a fare perchè sono in un vortice di emozioni. Di sicuro questo traguardo è uno stimolo per continuare a migliorare e crescere ancora". Il primo titolo da professionista Davide Brito se lo ricorderà per un bel pezzo. Il pugile aretino ha conquistato la cintura internazionale Silver Wbc nella categoria bridgerweight battendo, sul ring di Colonia, con verdetto unanime l’atleta turco-tedesco Ali Kiydin. Davide ha dominato il match che si è concluso con il verdetto schiacciante di 6-0 in suo favore assegnato dai giudici.

È il sesto successo da professionista: per lui uno score di sole vittorie al momento e una carriera in costante ascesa. Brito guarda già avanti. "Il prossimo obiettivo sarà la difesa della cintura". La bridgerweight è una nuova categoria che è a metà tra i massimi e i massimi leggeri per un peso limite di circa 101,600 kg. Grande soddisfazione e gioia anche ad Arezzo e in particolare alla Boxe Nicchi dove il 27enne pugile aretino, di origini dominicane, è cresciuto e si è formato sotto la sapiente guida di Aldo, Adriano e Santi Nicchi. "Siamo orgogliosi di Davide. È stato veramente bravo. Ha saputo gestire il match con grande intelligenza in tutte e dieci le riprese. Bravi anche i suoi manager ad accompagnarlo in un percorso graduale fino al combattimento per il primo titolo affrontando in precedenza avversari che l’hanno fatto maturare".