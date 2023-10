Brindisi con il Lotto. Vincita da 24mila euro

LORO CIUFFENNA

Ben 24.265 euro: è questa la cifra dell’ultima vincita al gioco del Lotto a Loro Ciuffenna. La dea bendata ha baciato stavolta un cliente dell’edicola-tabaccheria Mille Colori di Stella Bandinelli, che si trova su viale Filippo Turati, meglio conosciuto come lo "stradone" di Loro. Nell’estrazione di giovedì il fortunato vincitore ha fatto quaterna grazie alla combinazione 2-4-10-16 giocata su tutte le ruote. Un montepremi che magari non cambierà la vita, ma è certo che il conto corrente del giocatore avrà da oggi un peso notevolmente diverso. Non ci penserà sù due volte, insomma, per regalarsi un piccolo investimento. I titolari della tabaccheria, come vuole il rito, hanno già provveduto ad esporre fuori dal locale un grande cartello che segnala l’importante vincita. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,5 milioni di euro, per un totale di 937 milioni da inizio anno. Negli ultimi giorni il Valdarno sta distribuendo ricchezza a destra e a manca. È di pochi giorni fa, infatti, la maxi vincita registrata alla tabaccheria Sandro di San Giovanni Valdarno, dove sono stati portati a casa complessivamente 97mila euro con due terni secchi.

Le vincite nel comprensorio si fa ormai fatica a contarle sulle dita della mano. Nel novembre del 2022 furono vinti 100mila euro alla tabaccheria Fratini di via Gruccia e sempre lo scorso anno 69mila euro al superenalotto nella tabaccheria dell’Ipercoop di Montevarchi. Nel 2021, sempre a San Giovanni, si registrò una vincita di ben 500mila euro. Poi, andando sempre a ritroso nel tempo, maxi jackpot di addirittura 660mila euro al Bar dello sport a Faella nel 2016 e nello stesso anno 162mila euro nel comune di Bucine. Nel 2014, infine, a Piandiscò, un’altra vincita di 500mila euro con un semplice gratta e vinci.