Brandi porta Jovanotti in tv : "Gli animali ci hanno uniti". Il racconto a Rai 1 da Fialdini

Ci ha pensato il Jova nazionale a presentare al grande pubblico di Rai Uno il suo amico e veterinario di fiducia Alberto Brandi che è stato ospite, molto applaudito, su Rai1 nella prima puntata di "Da noi... a ruota libera" condotto da Francesca Fialdini. È stata proprio la conduttrice ad introdurre l’amicizia di lunga data che lega il cantante cortonese al veterinario castiglionese proponendo anche una clip girato dallo stesso Jovanotti in cui è emersa la bella e solida amicizia tra i due. "Alberto è un caro amico di famiglia, quando c’è un randagio, un cane o un gatto sperduto spesso lo mandiamo a loro che sanno come prendersene cura al meglio – racconta Jova che aggiunge: "è una storia bella quella tra gli esseri umani e gli animali. Gli animali sono nostri maestri. Chi ha un animale sa quanto questa cosa ti arricchisce la vita e ti rende belle le giornate. E poi c’è anche il dolore nei momenti in cui stanno male. Per fortuna ci sono dei medici eccezionali in giro. Io ne conosco uno che è proprio lì negli studi Rai e che è un mio caro amico ed è un grandissimo veterinario". Anche Brandi non ha mancato di ripercorrere la sua lunga amicizia con il cantante cortonese conosciuto, molti anni fa, quando Lorenzo si presentò nel suo vecchio studio con il gatto Fifa. "La prima volta che è venuto da me, insieme alla moglie Francesca e alla figlia piccola Teresa non lo avevo nemmeno riconosciuto – racconta divertito il veterinario – ma poi da un rapporto professionale è nata una grande amicizia". Brandi ricorda il grande amore di Jova e la sua famiglia per gli animali, tutti trovatelli e meno fortunati. "Quando curavo il suo cane storico Pinocchio affetto da leishmaniosi, Lorenzo era più nel mio ambulatorio che a casa". L’intervista sulla Rai è stata l’occasione per Brandi anche per presentare il suo libro "Gli animali ci salvano", una serie di racconti di vita toccanti e divertenti con animali speciali che hanno incrociato la vita del veterinario.

Un progetto nato durante la sua degenza ospedaliera in cui si trovava a lottare tra la vita e la morte a causa di una polmonite da Covid-19. Durante la trasmissione è stata raccontata la storia della cagnetta Kira, salvata da Brandi dopo essere stata investita, rimasta poi paraplegica e che oggi è la mascotte del suo ambulatorio, e quella di Chicco, anche lui vittima di un incidente, uscito dal coma grazie all’affetto di un gattino trovatello che stava nella gabbietta accanto.