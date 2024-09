Nove nascite in 24 ore, all’ospedale del Valdarno giornata da record. Parto cesareo d’urgenza salva mamma e neonata

Firenze, 11 settembre 2024 – Nove nascite in poco più di 24 ore: una giornata davvero speciale per l’ospedale del Valdarno Santa Maria alla Gruccia. Il 9 settembre, il reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretto dal dottor Filippo Francalanci, ha accolto sette maschietti e due femminucce.

Otto dei neonati sono venuti alla luce tramite parto spontaneo. Di questi, due attraverso il parto in acqua.

Una delle nascite ha invece richiesto un intervento d’urgenza, per fortuna andato per il meglio. E’ stato infatti eseguito un parto cesareo urgente per salvare la vita di una mamma, vittima di una grave complicazione ostetrica caratterizzata da un improvviso aumento della pressione arteriosa, potenzialmente pericolosa sia per la madre che per il bambino.

«Grazie ai colleghi del pronto soccorso e alla rianimazione, siamo riusciti a far nascere la bambina in sicurezza e a monitorare la madre in terapia intensiva – dice il dottor Francalanci – . Questo intervento ha evidenziato la professionalità del nostro ospedale, capace di gestire con efficacia anche situazioni ostetriche molto complesse».