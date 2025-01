Bollettino Covid, più 16 casi in provincia

Arezzo, 16 ottobre 2021 - Sono partite le vaccinazioni per la terza dose destinata alle persone particolarmente vulnerabili, i cosiddetti ‘fragili’, che complessivamente ad Arezzo e provincia sono circa 4 mila. Secondo il report vaccini della Asl alla data di ieri ad Arezzo sono stati 674 gli ultra novantenni ad aver ricevuto la terza dose, 868 quelli nella fascia 88-89 anni, 477 i 70enni, 507 i 60enni, 542 nella fascia dei 50enni, 316 40enni, 152 trentenni, 92 ventenni e una decina nella fascia 12-19 anni. Sul sito prenotavaccino. sanita. toscana. it è attiva infatti l’apposita finestra per fissare l’appuntamento: è sufficiente inserire la data dell’ultima dose e selezionare la propria patologia tra quelle in elenco. E se per il momento non si è registrato nessun assalto al portale, c’è da ricordare che per molti fragili la soglia del richiamo non è stata ancora superata. In generale il totale dei vaccini eseguiti nella Asl 7se a ieri era di 465.977 unità: 245.741 prime dosi, 216.602 seconde e 3.634 terze dosi. I vaccini più numerosi, 42.446 per la prima dose e 37.751 per la seconda, riguardano la fascia d’età dei cinquantenni, la più popolosa.

Sul fronte contagi il bollettino Asl di ieri venerdì parla di una situazione che registra una lieve crescita dei nuovi positivi nella provincia di Arezzo: in base al report della Asl sono 16, sono stati rintracciati grazie a 563 tamponi. Piccolo aumento anche per i ricoveri Covid al San Donato: 1 in più rispetto a ieri, sono 9 in degenza e 1 in Terapia Intensiva. Le persone positive in carico sono 234 (176 a domicilio). Si registrano 8 guarigioni e nessun decesso. Sono 725 i contatti stretti in quarantena. In tutta l'area vasta ci sono 44 nuovi casi, oltre ai 16 aretini ce ne sono 14 senesi e 14 grossetani.