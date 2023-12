Boldrini: "Gesto inopportuno, legittimo manifestare"

"E’ scandaloso che il sindaco di Arezzo abbia voluto celebrare i 100 anni dalla nascita dell’ex segretario provinciale del Msi Oreste Ghinelli nonché suo padre". Le parole sono quelle Laura Boldrini che si è espressa così sui propri canali social. "Non è solo il dettaglio, se vogliamo chiamarlo così, del legame familiare a segnare l’inopportunità di questo gesto, quanto il fatto che Oreste Ghinelli fosse un aderente alla Repubblica di Salò e non abbia mai preso le distanze da questa infausta scelta - ha aggiunto Boldrini che al riguardo ha annunciato una interrogazione parlamentare - Hanno fatto bene il Pd e le altre opposizioni, insieme alle cittadine e ai cittadini, a protestare in consiglio comunale, esponendo uno striscione che dice una cosa che dovrebbe essere ovvia, ma da un po’ di tempo sembra esserlo meno: i valori fondanti della nostra Costituzione. Viva Arezzo antifascista, viva l’Italia antifascista!".