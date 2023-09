Bobby Solo stasera al Perdono. È la grande estate con i big: . Michielin, Ruggiero e Vecchioni

Un altro, grande, evento musicale in pieno centro storico a San Giovanni. Nell’ambito delle iniziative per la festa del perdono, partito ufficialmente giovedì, questa sera, a partire dalle ore 21.30 in piazza Masaccio ci sarà il concerto gratuito del cantautore e chitarrista Roberto Satti, il grande Bobby Solo che incanterà il pubblico sangiovannese con la sua inconfondibile voce e le sue performance. Una carriera, la sua, con una quarantina di dischi incisi iniziata nel 1963 soltanto poco tempo prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo con la celeberrima "Una lacrima sul viso" che ha rappresentato la sua grande ascesa nel panorama della musica italiana di tutti i tempi che l’ha consacrato poi protagonista con tanti altri successi sulla grande onda rock della scena nazionale, non è un caso che il suo nome viene accostato a quello di Elvis Presley suo grande riferimento sin da giovane. L’estate che, ormai, sta vivendo i suoi ultimi giorni per quel che concerne il 2023 ha visto l’arrivo della vallata valdarnese aretina di tanti cantanti, un po’ per tutti i gusti e che hanno riscosso un enorme successo in fatto di presenze nelle varie piazze dei centri storici. Il ricco calendario di concerti si è aperto lo scorso 9 giugno con Cristina d’Avena a Terranuova Bracciolini, che ha divertito tutti, dal più grande al più piccolo, con i suoi pezzi resi storici, nella grande maggioranza dei casi, come sigle nei cartoni animati che hanno fatto crescere generazioni e generazioni. L’estate sangiovannese ha poi visto, tra gli altri, l’arrivo il 19 luglio della veneta Francesca Michielin e, a distanza di pochissimi giorni, ovvero il 24 luglio, sempre nel centro storico della città Natale di Masaccio, ecco i Modena City Ramblers, gruppo con oltre un trentennio di vita ma sempre tremendamente attuale con i suoi successi che hanno richiamato un folto numero di fans. Senza nulla togliere agli altri, l’evento clou di quest’anno lo si può sicuramente racchiudere nella presenza lo scorso 3 agosto di Roberto Vecchioni a Cavriglia, che ha portato la bellezza di oltre 1500 persone accorse per ascoltare un artista le cui opere dagli anni 70 a oggi costituiscono un qualcosa che ognuno di noi, nel proprio piccolo, porta dentro di sé. Samarcanda o Luci a San Siro solo per ricordare due suoi grandi pezzi. Come non citare poi Antonella Ruggiero giunta a San Giovanni il 21 agosto e infine Alan Sorrenti, altra icona della musica italiana, protagonista di una serata al Beta Bar di Terranuova quattro giorni dopo. E tra questi mostri sacri perché non citare anche Walter Sterbini, protagonista nella sua San Giovanni e non solo. Un programma di eventi ormai giunto al termine ma che ha incoronato a tutti gli effetti il Valdarno come capitale estiva della musica.