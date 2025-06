Bircolotti mossiere tris. La riconferma per il Palio

di Laura LucenteCASTIGLION FIORENTINONon c’è due senza tre. Bircolotti nuovamente Mossiere a Siena. Dopo mesi di voci che si rincorrevano, con la delibera del comune di Siena, è arrivata l’ufficialità. La sua riconferma al Palio del mese di luglio, quello dedicato alla Madonna di Provenzano, è arrivata nel giorno dell’estrazione delle contrade partecipanti alla Carriera del 2 luglio. I Capitani, seguendo l’articolo 30 del regolamento, hanno comunicato all’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Nicoletta Fabio, la proposta di nomina di Renato Bircolotti come Mossiere per la Carriera di luglio. E secondo l’articolo del 31 del "Regolamento per il Palio" la nomina spetta alla stessa amministrazione comunale che, appunto, ha deliberato. "Onorato di questa riconferma che mi vede ancora una volta sopra al Verrocchio", ha confermato Bircolotti. "Si entra nel vivo della manifestazione attendendo la tratta in programma il prossimo 29 giugno quando inizieremo ad avere un primo quadro dei protagonisti che si presenteranno al canapo".

Classe 1965, nato a Castiglion Fiorentino, ha affinato la sua tecnica di mossiere fino a diventare il più importante di tutto il circuito delle corse dei Palii a pelo. È la figura che conta più presenze sul verrocchio nei più conosciuti Palii italiani dopo quello di Siena, Legnano, Asti, Fucecchio e Ferrara e vanta presenze un po’ ovunque: Fermo Castel del Piano, Piancastagnaio e Bientina.

A Bircolotti è stata ampiamente riconosciuta la gestione attenta e professionale delle competizioni precedenti confermando ancora una volta la sua reputazione di essere uno dei migliori mossieri italiani. Tra i primi a complimentarsi con lui ci ha pensato il primo cittadino di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli.

"Nella doppia veste di concittadino e dipendente del nostro Comune non possiamo che rallegrarci con questa rinnovata e prestigiosa fiducia che gli è stata rinnovata dalla Giunta Comunale di Siena e dai Capitani delle Contrade", ha sottolineato il sindaco castiglionese. Intanto Bircolotti, prima di questa nuova avventura, vestirà i panni del presentatore della manifestazione castiglionese "Gara Musici e Sbandieratori" in programma sabato alle 21 in piazza del Municipio, guidando il pubblico attraverso le emozioni della serata.