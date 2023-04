Bioedilizia, esplode la tendenza "Cambia il modo di vivere la casa"

Il termometro per misurare l’andamento dei prossimi mesi resta il Salone internazionale del mobile a Milano, appena concluso: "Segnala un ritorno alla normalità dopo gli anni della pandemia e di un isolamento forzato. C’è una grande riscoperta di tutto quello che rappresenta innovazione e si orienta verso uno stile di vita diverso. Le persone desiderano spazi a misura d’uomo e nella scelta dell’abitare prediligono una dimensione diversa, armonizzando tutto attorno al concetto di casa". Ferrer Vannetti, appena rientrato dalla capitale della moda e dello stile, descrive tendenze e numeri del comparto per i prossimi mesi. Nel nuovo modo di concepire la casa e il modo di vivere la dimensionme più privata, quella familiare, c’è un forte rilancio della "bioedilizia e delle abitazioni in legno. Il mercato evidenzia questa richiesta accanto a quella di materiali e soluzioni sempre più personalizzate", osserva Vannetti. Se cambia il concetto dell’abitare, a rinnovarsi è anche l’attenzione a come costruire o ristrutturare. Un ambito nel quale la tradizione aretina nella manifattura del legno conserva il primato.