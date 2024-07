Bimbi protagonisti alle Ponyadi. Piazza d’onore per la Toscana

AREZZO

Seconda posizione per la Toscana alle Ponyadi 2024 che si sono chiuse ieri all’Arezzo Equestrian Centre. Davanti alla squadra biancorossa del Pegaso solo la Lombardia. I mini cavalieri e amazzoni della Toscana hanno conquistato 43 medaglie distribuite nelle varie discipline con 15 ori, 17 argenti e 11 bronzi. La Lombardia ne vinte 61: 26 ori, 21 argenti e 14 bronzi. In terza posizione il Veneto con 19 medaglie. E’ stata comunque una bella battaglia e ad un certo punto della competizione la Toscana è stata pure al comando. Bilancio più che positivo per la squadra del presidente regionale Stefano Serni: "E’ stata davvero una bella competizione – dice – siamo andati molto bene nelle specialità non olimpiche e negli sport integrati. Nelle discipline olimpiche siamo comunque in crescita, con prestazioni, quando non è arrivato il podio, molto vicine alle prime posizioni. Gli istruttori toscani hanno fatto un bel lavoro di preparazione. Sono molto contento di tutto questo. E poi dobbiamo ammettere che le Ponyadi con tutti questi bimbi sono l’evento più emozionante del calendario".

Ad Arezzo sono arrivati 1.225 mini cavalieri e 956 pony in rappresentanza di 19 regioni e pronti a darsi battaglia nelle 23 discipline, specialità delle Ponyadi, Gimkana 2, Gimkana Jump 40, Gimkana Cross, Pony Games, Carosello, Presentazione, Piccolo Gran Premio, Run & Ride, Salto Ostacoli, Concorso Completo, Country Jumping, Dressage, Volteggio, Endurance, Horseball, Attacchi, Polo, Reining, Paraendurance, Attacchi Integrati, Paradressage e Parareining. Alla cerimonia d’inaugurazione il presidente della Fise Marco Di Paola, il consigliere della Regione Gabriele Veneri, il referente del Coni di Arezzo Alberto Melis, il colonnello Claudio Rubertà comandante provinciale Carabinieri di Arezzo, Massimo Guasconi e Giordana Giordini della Camera di Commercio di Arezzo. Ad accendere la fiaccola delle Ponyadi 2024 sono stati Sofia Amato e Guido Franchi.

Sonia Fardelli