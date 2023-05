Biblioteca: successo per il ciclo di conferenze “Psicanalisi e lockdown. Tra emergenze e disagio giovanile”

Arezzo, 23 maggio 2023 – Si è concluso con successo il ciclo di conferenze organizzato nel mese di maggio dalla Biblioteca “Città di Arezzo” in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e Feltrinelli Point e dedicato alla psicanalisi.

Una tematica indagata in relazione alle conseguenze del periodo del covid e che, nonostante la sua complessità, ha suscitato interesse e registrato una notevole presenza di pubblico offrendo spunti di riflessione e risposte a quelle istanze culturali e psicologiche che non sono state rielaborate nel dibattito pubblico post-pandemico, in primis le difficoltà e il disagio del mondo giovanile.

La dottoressa Adelia Lucattini, il dottor Stefano Lussana e il dottor Luigi Zoja, gli psichiatri e psicanalisti che si sono susseguiti nel programma, con la presentazione dei propri testi (“Psicoanalisti in lockdown. Efemeridi di menti a distanza”, “L’ascolto psicoanalitico in emergenza”, “Paranoia.

La follia che fa la storia”) hanno tutti saputo coinvolgere i presenti, raccontando le esperienze nel sostegno di persone in gravi difficoltà psicologiche durante la pandemia e analizzando rapporto e conseguenze delle patologie psicanalitiche nel corso della storia.