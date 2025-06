Bibbiena: appello agli imprenditori per il nuovo mezzo della Misericordia di Soci

Arezzo, 11 giugno 2025 – Venerdì 13 giugno alle 11 nella Sala del Consiglio del Comune di Bibbiena, si terrà la conferenza stampa il progetto Muoversi & Non Solo da parte della Misericordia di Soci in collaborazione con l’azienda Eventi Sociali.

Grazie a questa iniziativa imprenditoriale la Misericordia di Soci avrà la possibilità di ricevere una nuova Fiat Panda 5 posti, per lo svolgimento dei servizi sociali e sanitari offerti quotidianamente dai 45 volontari dell’associazione. L’automezzo sarà presto “colorato” dai loghi delle aziende che decideranno di sponsorizzarne l’acquisto, l’allestimento e la manutenzione per i prossimi 4 anni.

Eventi Sociali includerà anche una copertura totale delle spese ( bollo, assicurazione R.c. auto, assicurazione kasco totale, manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio gomme estate/inverno ) per ben quattro anni.

“Avere la possibilità di usufruire di una nuova autovettura a disposizione per accompagnare le persone più fragili del nostro territorio è importantissimo per la nostra associazione, dato che le chiamate ogni giorno ci arrivano da tutto il Casentino.

Questo nuovo automezzo e il progetto Muoversi & non Solo avviato con Eventi Sociali rappresenta una bella opportunità per continuare a dare un servizio di qualità – dichiara Filippo Laponi Governatore della Misericordia di Soci – i servizi sociali sono una realtà importante del nostro territorio che purtroppo hanno subito una crescita esponenziale negli ultimi anni, e di conseguenza la possibilità di ricevere un aiuto di questa importanza aiuterà la turnazione dei nostri mezzi.

Nel 2024 abbiamo svolto oltre 1.600 servizi e più di 200.000 km percorsi e attualmente vogliamo aumentare i servizi sociali e sanitari come Dialisi, Chemioterapie, Radioterapie, visite e riabilitazioni e non sono sufficienti alle richieste quotidiane in aumento. Ringrazio fin da adesso le aziende che ascolteranno la nostra necessità e decideranno di aderire e sostenere il Progetto, testimoniando la vicinanza alla nostra associazione e alle famiglie più svantaggiate del territorio “.

Tra le tante attività del comune di Bibbiena oltre ai comuni limitrofi, solo le prime 20 potranno avere un logo etico pubblicitario itinerante applicato sulla carrozzeria del pulmino che per i prossimi 1.460 giorni sarà tutti i giorni nei maggiori punti di afflusso del territorio casentinese come scuole, farmacie, centri commerciali, condomini, centri storici, zone a traffico limitato, ospedali ( Bibbiena, San Donato ad Arezzo, la Gruccia nel Valdarno, la Fratta a Cortona ed anche manifestazioni sportive e varie feste che da anni la Misericordia presenzia e supporta.

Oltre a ricevere una fattura pubblicitaria deducibile al 100 %, l’azienda sponsor testimonierà la propria vicinanza ai Volontari della Misericordia e soprattutto ai bisogni quotidiani delle famiglie più Svantaggiate del territorio. Per richiedere maggiori informazioni sui vantaggi del progetto, potete contattare il referente di Eventi Sociali Michele Laurenzi al numero 333 7405107. Un grande Grazie ai 45 Volontari che scelgono di sacrificare il loro tempo alle famiglie e al proprio lavoro per donarlo gratuitamente alle famiglie del Casentino.