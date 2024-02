"Bethlehem. Green City" si rafforza

SAN GIOVANNI

Prosegue il progetto "Bethlehem Green City" finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di cui il Comune di San Giovanni è l’ente capofila. Un percorso triennale, che avrà un costo di quasi un milione e mezzo di euro, di cui circa l’80%, coperto con il contributo dell’Aics. L’obiettivo è quello di rafforzare il sistema di raccolta di rifiuti solidi urbani del distretto di Betlemme, molto legato a San Giovanni. In queste settimane sono riprese le attività di sensibilizzazione aziendale nelle scuole della Municipalità di Betlemme coordinate dalla Fondazione Giovanni Paolo II. Circa 150 bambini si sono sfidati in quiz conoscitivi, hanno appeso nella scuola il poster sull’importanza delle cosiddette 3R (Riduzione, Riciclo, Riuso) e hanno ricevuto una lunch boxes, per portare la propria merenda a scuola in modo sostenibile. Il comune valdarnese è gemellato con quello di Gerico, città della Cisgiordania. Verranno promosse una serie di azioni di sensibilizzazione ai temi dell’ambiente nei territori della Palestina rendendo più efficiente il sistema dei rifiuti solidi urbani in Cisgiordania attraverso la raccolta differenziata sviluppando, nel contempo, azioni di economia circolare urbana.

Tra le altre mission, rafforzare il sistema di raccolta di rifiuti solidi urbani del distretto di Betlemme, avviando un sistema di raccolta differenziata, aumentando la consapevolezza e le capacità delle istituzioni locali e del Joint Service Council for Solid Waste Management, anche attraverso il sostegno ad iniziative di economia circolare urbana. Il Comune di San Giovanni, per svolgere alcune attività di supporto alla gestione sia in Italia che in Palestina si avvale anche della collaborazione della Fondazione Giovanni Paolo II di Pratovecchio.

Marco Corsi