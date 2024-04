Beethoven e Mascagni, la Filarmonica Brizzi oggi in concerto

Oggi l’Orchestra Filarmonica Enea Brizzi e i cori Voceincanto e Cantori di vita insieme per la Messa in Gloria di Pietro Mascagni e la Quinta Sinfonia di Beethoven. In arrivo un pomeriggio di grandi emozioni in musica, con note e parole che si fondono per esprimere l’essenza del messaggio pasquale. Alle 17:30, nella Propositura del SS. Nome di Gesù a Pratovecchio, l’Orchestra Filarmonica Enea Brizzi ed i cori "Cantori di vita" e "Voceincanto" propongono la"Messa in Gloria" di Pietro Mascagni e il celeberrimo primo movimento della V sinfonia di Ludwig Van Beethoven. Solisti, il tenore Marco Mustaro e il basso Andrea Sari. Nella produzione del livornese Pietro Mascagni (1863-1945), vi sono diversi brani di musica sacra e fra questi spicca la Messa di Gloria in fa maggiore per soli, coro e orchestra. Il brano fu scritto nel 1888 a Cerignola, dove Mascagni era giunto nel 1886, come direttore della compagnia d’operette Maresca, in tournée in quella zona. Quello che doveva essere un breve passaggio si trasformò in un lungo soggiorno, poiché il sindaco locale, colpito dalla bravura del compositore, lo volle a capo della neonata Filarmonica. Questo spiega perché la "prima" della Messa di Gloria si tenne nella chiesa di S. Antonio di Cerignola, e fu eseguita dai giovani musicisti del luogo, sotto la direzione dello stesso Mascagni. Della V sinfonia di Beethoven, il primo movimento - Allegro con brio - è la pagina più celebre che inizia con il famoso motivo di quattro note che, secondo lo stesso Beethoven, rappresenta "il destino che bussa alla porta" interpretato come l’inquietudine per la sordità crescente. "Dopo tanti anni – dice Martina Seravelli, presidente della Filarmonica Enea Brizzi – riportiamo a Pratovecchio la Messa in Gloria ma nell’allestimento originario, con orchestra, corali, solisti, come non si era mai visto". Dirige l’orchestra il maestro Leonardo Rossi, mentre i cori sono diretti dalla maestra Gianna Ghiori.