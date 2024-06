Beatrice e il sogno olimpico: "Esperienza unica"

Il 2024 si è aperto e sta proseguendo ancora una volta all’insegna degli allenamenti, ma soprattutto delle medaglie e dei successi sia personali che di squadra. Ma oltre ai vari eventi e appuntamenti come ad esempio il campionato italiano di taekwondo a Riccione dove ha conquistato l’argento, o i due ori all’Insubria Cup e al successo nella Coppa Chimera, Beatrice Coradeschi adesso prepara il viaggio alle Olimpiadi. L’atleta classe 2007, ormai da anni nel giro della nazionale azzurra volerà con i propri compagni e compagne di squadra a Parigi.

Beatrice cosa si prova nel prendere parte ad una Olimpiade?

"Per me andare ai Giochi è il massimo che un atleta possa affrontare nella propria vita - racconta la giovane atleta - È un evento molto importante ed unico, una grandissima emozione. Ci è stato comunicato diversi mesi fa, e da quel momento ci stiamo allenando tutti insieme per prepararci al meglio per agosto".

Il freestyle che ti ha portato tante medaglie e la maglia azzurra però non è tra le discipline in gara.

"Esatto, per noi non sarà una Olimpiade con medaglia, ma è comunque un passo fondamentale per raggiungere un giorno la possibilità agli atleti di taekwondo forme e freestyle di partecipare effettivamente ai Giochi".

Già perchè Beatrice insieme ai ragazzi e alle ragazze del Demo Team Italia formerà la squadra di 9 atleti italiani (7 uomini e 2 donne) che si esibiranno al Grand Palais a Parigi dal 2 al 12 agosto nella squadra italiana ufficiale. Di fatto si esibiranno e gareggeranno tra i vari incontri degli atleti che si contenderanno il podio.

Intanto però prima di poter pensare all’esperienza (unica nel suo genere) dei Giochi olimpici per Beatrice è tempo di pensare agli allenamenti. Oggi e domani infatti sarà impegnata agli Open d’Austria dove gareggerà sia nelle forme che nel freestyle, e dove proverà a difendere il titolo Europeo freestyle conquistato a novembre 2023 sempre in Austria. Una volta terminata l’esperienza austriaca il tempo di tornare a casa, nel comune di Civitella, e preparare nuovamente i bagagli con destinazione Parigi. Solo dopo potrà partire l’assalto al campionato del mondo Poomsae e Freestyle che si terrà ad Hong Kong in Cina dal 30 novembre al 4 dicembre.