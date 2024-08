Battesimo a Sant’Agostino. Oggi il via ufficiale: calendario degli eventi

di Laura Lucente

torna a scommettere sull’antiquariato proponendo ancora una volta il suo appuntamento più longevo e conosciuto. Ieri pomeriggio il taglio ufficiale del nastro nella sede ormai diventata consueta: il centro convegni di Sant’Agostino nel cuore del centro storico.

A tagliare il nastro, insieme al sindaco Luciano Meoni anche Anna Maria Lapini, presidente nazionale terziario Confcommercio donna.

All’inaugurazione era presente anche il Pierre Gramegna direttore del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) che salirà sul palcoscenico di piazza Signorelli il prossimo 31 agosto per ricevere il premio ntiquaria 2024.

Da oggi le porte si aprono al pubblico e la kermesse sarà di scena fino all’8 settembre.

Fra le opere presenti non mancano tele e tavole, sculture, arazzi e argenterie, tappeti e complementi di arredo, spiccano diversi preziosi oggetti fra cui un San Giovanni Battista di fine Quattrocento, oltre a un olio su tela ottimamente conservato che reca un Ecce Homo cinquecentesco; una Natività con Adorazione dei pastori della fine del Seicento, un San Rocco in legno policromo del primo Cinquecento.

"È un evento di altissimo livello con espositori provenienti dall’Italia e dall’estero – conferma nel suo discorso di apertura il sindaco – la nostra città è stata storicamente contrassegnata dalla presenza di botteghe, di artigiani, di artisti e di antiquari". Abbinata all’evento la mostra "Il mestiere delle armi", visibile nella chiesa di Sant’Agostino e nello spazio di via Guelfa 47.

"Noi puntiamo sulla continuità – conferma Furio Velona, direttore scientifico della manifestazione – sono 62 anni che la manifestazione, continuativamente, anche durante il Covid, va avanti ed è proprio la continuità il nostro faro". ntiquaria è promossa dal Comune con l’organizzazione Sviluppo e la direzione artistica di Furio Velona, la mostra si avvale del sostegno di Camera di Commercio, Banca Popolare , Bonifiche Ferraresi, Studio Iureconsulti, con la collaborazione di Furio Velona Antichità.

Come ogni anno una serie di iniziative a latere e una mostra arricchiscono l’iniziativa in corso fino all’8 settembre. C’è grande attesa per lo spettacolo con Giorgio Panariello e Marco Masini protagonisti di uno show in piazza Signorelli il 1 settembre.

Come sempre la musica sarà protagonista in varie serate con un concerto di pianoforte il 24 agosto musicisti in arrivo dalla Germania, oltre alle esecuzioni della celebre Cor-Orchestra, il 28 agosto lo spettacolo "San Francesco un Santo Pop", il 29 spazio al musical con i Summer and Winter Company; il 30 agosto una serata è dedicata ai 100 anni di Henry Mancini con Riccardo Fassi Quintet, preceduta dalle celebrazioni dei 25 anni del Consorzio Doc.

Nel programma di eventi targati ntiquaria anche il Festival di Musica Corale Choralia dal 5 all’8 settembre. Il teatro torna anche il 7 settembre con "Quella sagoma di Dante".

Appuntamenti anche con la giurisprudenza riferita all’arte: il 6 settembre si parlerà di arbitrato e mercato con lo studio Iureconsulti.