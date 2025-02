Bando sulle città murate, in provincia di Arezzo selezionate quattro proposte

Arezzo, 13 febbraio 2025 – “Oltre venti tra mura e muraglie di città, borghi e fortezze toscane, saranno restaurate e rese nella possibilità di essere fruite e godute dai cittadini toscani.

La Toscana è impegnata più che mai nel recupero e nella conservazione del proprio patrimonio murario. Le cosiddette Città murate sono un bene prezioso che deve essere a disposizione della popolazione ma possono essere anche una risorsa turistica”.

Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commenta l’esito del bando di sostegno per le Città murate e le fortificazioni della Toscana pubblicato nel 2024.

Dai castelli della Lunigiana alla Val d’Orcia, passando per le torri di San Gimignano e le fortezze della Maremma, le mura di ventidue Comuni toscani, attraverso questo bando, torneranno ad animarsi grazie a un finanziamento di 5 milioni di euro che favorirà non solo interventi di restauro e conservazione ma anche il supporto di progetti che hanno privilegiato il rapporto tra l'esterno della città murata di riferimento e il suo interno e quelli che hanno previsto azioni di valorizzazione attraverso la creazione di percorsi culturali.

In provincia di Arezzo sono state selezionate quattro proposte: Comune di Cortona per un contributo di 240mila euro, Comune di Cavriglia per un contributo di 300mila euro, Comune di Lucignano per un contributo di 272mila euro e Comune di Marciano della Chiana per un contributo di quasi 226mila euro.

Gli interventi per la valorizzazione della Fortezza Girifalco di Cortona vanno a sanare il problema delle infiltrazioni di acqua che negli anni ne hanno impedito l’utilizzo per ospitare eventi culturali, così da far diventare la Fortezza un polo internazionale capace di proporre un’offerta culturale e formativa e di creare un modello che coniughi sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Nel Comune di Cavriglia l’azione si concentra sulla rigenerazione del centro storico del Borgo di Castelnuovo d'Avane. Verrà infatti realizzata, utilizzando materiali legati al territorio, una torre di accesso alla parte alta del borgo e verranno eliminate le barriere architettoniche grazie a un ascensore.

A Lucignano è prevista la riqualificazione de “Le Fortezze” e del Bastione del Calcione. Oltre al restauro verrà completato un anello pedonale che permetterà l’accesso ai fruitori diversamente abili o con mobilità ridotta, collegando la Fortezza Medicea con l’esterno e viceversa. Dopo anni di degrado saranno restituiti ai cittadini di Marciano della Chiana gli spazi della Torre dell’Orologio.

Il progetto prevedendo di creare ambienti per mostre temporanee e permanenti e un punto di accesso e informazione per i visitatori che possono scoprire un tesoro del centro storico della città. Il bando si inserisce nell’ambito degli indirizzi del Programma regionale di sviluppo 2021-2025 che prevede, all’obiettivo dal titolo “Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo”, di consolidare e incrementare gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale toscano.

Per questa azione, che ha visto la partecipazione al bando di oltre sessanta Comuni, Regione Toscana ha destinato 5 milioni di euro di proprie risorse nel bilancio 2024-2026.