Bimba morta in piscina, la conferma dell’autopsia: “Decesso per annegamento”

Arezzo, 9 agosto 2024 – La bimba che ha perso la vita nella piscina di un agriturismo di Bucine è morta per annegamento. La conferma arriva dall’autopsia effettuata sul corpo della piccola di nazionalità tedesca deceduta al Meyer di Firenze dopo una settimana di ricovero.

L'autopsia, effettuata ieri, dall'equipe medico legale dell'Università di Siena, diretta dal professor Mario Gabbrielli ha confermato che la bambina di 3 anni è morta in conseguenza della caduta in piscina in un agriturismo di Bucine in Valdambra dove si trovava in vacanza con la famiglia, avvenuta il 29 luglio scorso. L'acqua finita nei polmoni della piccola e il cloro della piscina, le sarebbero stati fatali.

A nulla le era valso l'immediato intervento di un medico, amico di famiglia, ospite della struttura agrituristica insieme ai genitori della bimba. Le indagini vanno avanti per chiarire eventuali responsabilità, ipotesi di reato per il quale è stato aperto il fascicolo in procura è omicidio colposo