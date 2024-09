Balestrieri per un giorno. Oggi il Palio di Sant’Egidio

di Claudio Roselli

Balestrieri e cittadini a diretto confronto questa sera al campo di tiro "Luigi Batti" di Porta del Ponte per il Palio di Sant’Egidio, la sfida storica dai 36 metri che si disputa da sempre in onore di uno dei fondatori della città, festeggiato il 1° settembre. Una gara molto sentita, che anche quest’anno registra in totale una settantina di partecipanti. Sono 20 i biturgensi che non fanno parte della società ad aver presentato la domanda di partecipazione, i quali si aggiungono ai 50 tiratori ordinari, confermando il trend dello scorso anno, quando a trionfare è stato Luigi Tizzi davanti ad Andrea Cestelli e a Giacomo Meo. Il Palio avrà inizio alle 21.30, ma per iscriversi – e questo vale soprattutto per i balestrieri tesserati – ci sarà tempo fino alle 21, mentre per i cittadini che hanno fatto richiesta al sodalizio il tempo è già scaduto. Due i banchi dai quali verranno scoccate le verrette, non dimenticando che il sorteggio sarà completamente sgombero da vincoli, nel senso che si procederà secondo quanto uscirà liberamente dall’urna. Il Sant’Egidio, che impreziosisce il curriculum di ogni balestriere anche con i piazzamenti e che nella scala di importanza è secondo soltanto alla sfida con Gubbio, è anche l’occasione per una serata in piacevole compagnia, che raduna al campo di tiro familiari, amici e appassionati: sempre maggiore, infatti, è nel corso degli anni l’affluenza di pubblico, che segue con interesse le varie fasi fino alla proclamazione del vincitore e del secondo e terzo classificato.

A rendere ancor più ricco il programma della giornata, c’è stavolta l’inaugurazione alle 17 della mostra "Frecce d’artista" nella sala esposizioni di Palazzo Pretorio, dove ogni partecipante si presente con un dipinto e con una verretta dipinta a suo piacere. Con oggi, insomma, anche i balestrieri entrano nel vivo delle rievocazioni rinascimentali in chiave prettamente agonistica: mercoledì 4 settembre, lo ricordiamo, andrà in scena il Palio dei Rioni fra Porta Romana e Porta Fiorentina e poi domenica 8 ci sarà il gran finale; non vince il Palio dal maggio del 2023 a Gubbio ed è uscita sconfitta in misura alquanto netta nelle ultime due edizioni, quindi la tenzone assume di nuovo un sapore del tutto particolare.