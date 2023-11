Baldaccio, via al nuovo tunnel. Casi: "Apertura entro gennaio". Road map: lavori chiusi a marzo

San Silvestro con il vecchio tunnel fatto a pezzi. Al massimo entro la prima metà di gennaio, secondo le previsioni di Palazzo Cavallo. La "doppia canna" che collega l’area Baldaccio a Pescaiola prende forma e per l’anno nuovo la parte del vecchio tunnel sarà demolita per lasciare spazio al nuovo passaggio che rivoluziona la viabilità in un’area strategica della città. Cantiere chiuso a marzo.

La road map ha tempi serrati, il cantiere va avanti ma c’è stato un intoppo che in queste settimane ha messo il freno ai lavori. Nella fase attuale, in cantiere sono entrati i tecnici Enel che dovranno trasferire la linea della media tensione dalla collocazione originaria, a quella prevista dal progetto. Motivo: così com’era, avrebbe intralciato il nuovo assetto della viabilità dell’area che verrà completamente ridisegnata nel collegamento dall’area Baldaccio verso Pescaiola, in particolare su viale Cittadini e via Alessandro Dal Borro. È una delle opere strategiche dell’amministrazione comunale e gli assessori Alessandro Casi e Marco Sacchetti monitorano lo stato dei lavori incrociandolo con la road map del progetto.

"Per il momento tutto sta procedendo secondo la tabella di marcia. C’è stato un ritardo imprevisto sull’intervento dei tecnici Enel che, in sostanza, è stato sospeso per alcuni giorni a causa dell’alluvione che ha colpito le zone intorno a Firenze e la piana fiorentina. Le squadre dell’Enel che lavoravano in cantiere, sono state infatti dirottate a ripristinare l’energia elettrica nelle zone alluvionate rimaste al buio. Un fatto imprevedibile, ma adesso sono già ripresi e si concluderanno nell’arco delle prossime due settimane".

Finita questa fase, la ditta che esegue l’intervento provvederà all’asfaltatura di una parte della rotatoria, lato Baldaccio. La previsione sui tempi indica una ventina giorni necessari a sistemare il fondo stradale. La demolizione del vecchio tunnel consentità di aprire la nuova viabilità verso Pescaiola, completando la parte di rotatoria che collegherà l’area a viale Cittadini e via Alessandro Dal Borro. Accadrà a gennaio, mentre tra la fine di dicembre e i primi giorni del nuovo anno, la ruspa entrerà in funzione per demolire, pezzo per pezzo, il vecchio sottopasso.

E a proposito di nuova viabilità,

in questi giorni è stata aperta la rotatoria di via dei carabinieri. Qui l’intervento non è ancora completato ma già consente il flusso del traffico in arrivo dal raccordo autostradale, dal ponte della Lebole e dall’intersezione interna con via Fiorentina. I lavori vanno avanti "per realizzare il braccetto laterale che serve per il collegamento con l’ingresso in città per chi arriva dal raccordo di Battifolle e si dirige verso il centro", spiega Casi che segna col pennarello rosso i tempi da rispettare per conclude l’opera. "Il braccetto laterale di collegamento sarà completato entro gennaio e con il niuovo anno la rotatoria sarà completamente operativa, consentendo di snellire il traffico in entrata verso il centro della città".

Lucia Bigozzi