Babbo Natale con i carabnieri in pediatria. Ai piccoli pazienti un carico di doni

Sono arrivati da Portici con il loro immancabile sorriso e carichi di regali per i bambini ospiti della pediatria del San Donato. Bambole, blocchetti da costruzioni e poi macchinine e giochi da tavolo. Sono i regali de "I Donatori del Sorriso Onlus". L’associazione con sede a Portici, è composta da volontari che si spostano in tutta Italia. Quest’anno l’associazione ha scelto di regalare un sorriso ai bambini costretti a trascorrere le festività nel reparto di pediatria dell’ospedale di Arezzo. Ed Arezzo è uno dei cinque ospedali italiani, insieme a quelli di Napoli, Ancona, Vicenza e Verona, scelti in occasione di questo Natale da "I Donatori del Sorriso". "La nostra mission – dicono i porta voce dell’associazione - è rendere più allegra la degenza del piccolo paziente nel reparto ospedaliero, mediante l’utilizzo di abiti da clown e camici da dottori con una serie di gadget, gag e giochi vari". I regali, donati dalla onlus, saranno consegnati ai piccoli pazienti della pediatria aretina. Ma per i piccoli le sorprese non sono finite.

Oggi li attende un’altra visita, quella dei Carabinieri del Comando provinciale di Arezzo. La delegazione di militari dell’arma, guidata da Silvia Gobbini, comandante Compagnia Carabinieri Arezzo e da Domenico Vitiello, comandante Stazione Carabinieri Arezzo, sarà accompagnata da un ospite d’eccezione, Babbo Natale che donerà ai piccoli degenti i gadget dell’Arma. Intanto l’atmosfera natalizia si è già fatta sentire anche in neonatologia dove le ambasciatrici dell’associazione "cuore di maglia" hanno regalato ai neonati meravigliosi completini realizzati a mano per il loro primo Natale.

