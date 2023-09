Azzardo, un corso guida i gestori

Arriva anche ad Arezzo il corso obbligatorio per titolari e addetti di centri scommesse e, più in generale, di bar, tabaccherie e altre attività che abbiano spazi per il gioco con vincite in denaro. Ad organizzarlo è la Confcommercio, che permette così agli operatori del settore di mettersi in regola per tempo con la nuova normativa regionale, che prevede questo obbligo allo scopo di aumentare la sensibilità nei confronti delle azzardopatie e battere il gioco abusivo. Il percorso formativo, che partirà lunedì 12 ottobre nelle aule di Confcommercio Fi-Ar in via XXV Aprile ad Arezzo, ha la durata di 8 ore. Due soltanto, invece, per i tabaccai che abbiano installato slot machine e simili: a loro saranno infatti riconosciuti i crediti formativi già acquisiti nei corsi di natura abilitativa svolti in precedenza. Tra gli argomenti che verranno affrontati durante le lezioni la normativa vigente in materia di gioco lecito, i diritti dei consumatori e la pubblicità del gioco d’azzardo; ma non solo: le caratteristiche dei giochi d’azzardo che inducono dipendenza e i meccanismi del disturbo da gioco d’azzardo. Uno speciale focus sarà poi dedicato all’individuazione dei comportamento a rischio e sulla rete dei servizi territoriali.