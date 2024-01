Aziende leader della crescita. Automazione e robotica ma anche infissi e galvanica. La mappa dell’Aretino

di Matteo Marzotti

AREZZO

Sono cinque le realtà produttive aretine che figurano nell’elenco delle 500 aziende italiane leader della crescita. Cinque realtà che rappresentano anche una conferma rispetto allo scorso anno, ma soprattutto un incremento di tre unità. La lista delle aziende "Leader della crescita" è il frutto di un’indagine che per il sesto anno di fila è stato redatta da Statista insieme al Sole 24 Ore. L’elenco comprende 500 aziende italiane che hanno registrato la maggiore crescita di fatturato negli anni precedenti, prendendo in esame un intervallo di tempo che va dal 2019 al 2022, facendo quindi registrare un segno più. Partendo dal capoluogo sono due le aziende segnalate. Si tratta di Ars Automation, azienda che nel 1983 ha fatto il suo ingresso nel mercato della robotica, crescendo ed arrivando a distribuire prodotti robotici in più di 40 Paesi. Per Ars, scorrendo i numeri, il tasso di crescita è stato superiore al 44 per cento, occupando la 238esima posizione nella classifica redatta con le 500 aziende italiane.

Restando nel Comune capoluogo ecco Galvanica Formelli che ha fatto registrare un 24,23 per cento in più nel proprio fatturato che si è attestato - sulla base dei dati forniti dal report - sui 23 milioni di euro nel 2022, salendo ancora dai 12 milioni del 2019. Tra l’altro Galvanica Formelli, nata nel 1999, torna in questo elenco dove già figurava nel 2020. Ma oltre al capoluogo ecco che tra le tutte le vallate spicca il Casentino. Le altre tre aziende nominate dal report vedono infatti la Polistamp Infissi di Pratovecchio, azienda che è cresciuta del 28,54 per cento nel proprio fatturato arrivando a 42,6 milioni di euro nel 2022 come si può leggere anche su altri portali dedicati al settore economico, un ulteriore passo in avanti visto che per il 2019 i dati forniti dallo studio indicavano 20 milioni di euro.

Restando in Casentino ecco quindi la Scart Imballaggi, con sede a Bibbiena. Un incremento pari al 24,8 per cento del proprio fatturato che nel 2022 ha toccato i 25,8 milioni di euro. Spazio poi alla Tera Automation, che in questo caso rappresenta una conferma. Già perchè l’azienda con sede a Porrena di Poppi ha messo a bilancio un fatturato di 6,5 milioni di euro, registrando un incremento del 25,7% ma soprattutto restando all’interno del report in cui figurava già nel 2020, nel 2022 e nel 2023.

Aziende che rappresentano uno spaccato dell’imprenditoria aretina con una prevalenza di realtà che si occupano di produzione industriale, in particolar modo di automazione e non solo, visto la presenza appunto di una galvanica e di una realtà che si occupa di imballaggi. Ma oltre a loro ecco l’ingresso della Polistamp, che invece si occupa di finestre, porte, persiane, e più in generale di infissi in pvc e alluminio.

Il riconoscimento frutto dell’indagine di Statista è di fatto la testimonianza di una crescita di realtà produttive che autocandidandosi hanno permesso quindi la stesura dell’elenco frutto appunto di un’analisi dei numeri e delle cifre dei bilanci presi in esame.